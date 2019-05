Perdió su cámara llena de fotos en topless y ahora pide ayuda para recuperarla

Lily Mika visitó la Isla de Skye el 16 de mayo, pero accidentalmente dejó su cámara junto a Loch nan Eilean cerca de Sligachan después de tomar "fotos artísticas en topless" en sus lugares favoritos.





La joven está desesperada por recuperar su trabajo para poder publicar una recopilación de libros de imágenes para un proyecto de arte con el fin de "empoderar a las mujeres, animarlas a ser más libres y seguras y hacer lo que quieran".





Las imágenes se encuentran en una Lumix GX80 negra, que también contiene imágenes de sus abuelos y su novio.





'Cuando me di cuenta al salir del aeropuerto que mi cámara no estaba en la bolsa, inmediatamente recordé dónde la tenía por última vez (nuestro último descanso en Skye antes de regresar a Edimburgo). Así que buscamos en los mapas de Google con imágenes satelitales y encontramos el área de descanso. Pedí ayuda en las redes sociales y al menos 15 personas acudieron allí en los siguientes días para echar un vistazo, pero no encontraron nada. Era un lugar turístico debido a la hermosa vista de los Cuillins, así que supongo que otros visitantes se detuvieron y encontraron la cámara', dijo Lily.





La ex guía de turismo ofrece mostrar a la persona que encuentra su cámara en su región en Francia como una señal de agradecimiento.

Fuente: Intriper