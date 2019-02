Perdió la custodia de sus hijos por su adicción al tabaco

En el texto judicial se puede leer cómo el magistrado señala la "irresponsabilidad" del hombre y le acusa de no preocuparse de la salud de sus hijos anteponiendo su adicción.

La sentencia tiene fecha de septiembre de 2018, pero ha saltado ahora a los medios. En ella se puede leer que la "situación de falta de acuerdo o falta de coordinación" entre los padres -en relación a las discusiones continuas mantenidas entre ambos y de las que son conscientes los niños- no perjudica a sus hijos. Por lo que en ese sentido, nada tienen que alegar desde el juzgado.Sobre el testimonio de los niños, se recoge la declaración del mayor de ellos, que explicó que tenía que dormir con el aire acondicionado puesto para mitigar el hecho de que su padre hubiese fumado en esa estancia."Ambos menores de forma espontánea y sin ningún tipo de indicio de manipulación, pues no se quejan de la actual régimen de custodia compartida, aluden con gran preocupación apreciada en su exploración a lo que tienen que soportar de ambiente cargado de humo con motivo del tabaquismo de su padre", se puede leer en la sentencia publicada íntegra por Diario de Ley.Además, se hace hincapié en el hecho de que se ha dePor todo lo anterior, se le retira la custodia de los menores, que pasa íntegra a la madre, y se establece que el padre ha de pagar una pensión mensual de 150 euros por hijo pese a haber alegado que una dolencia en el pie le impide encontrar trabajo. Dice el juez que durante el juicio no apreciaron tal impedimento.yahoo