Pensando en la cena navideña: una idea saludable para no caer en atracones

- Cuidado con los picoteos y aperitivos antes de los platos principales. Estas suman calorías vacías y quitan el hambre, por lo que no son muy recomendables. Por otro lado, ayunar no es un buen plan. Pasar hambre todo el día para llegar con hambre a la cena no es buena idea, puede alterar nuestros ritmos normales.

- Medir y controlar el tamaño de las raciones. En estas fechas nos excedemos con la comida, algo que al final siempre sobra o nos obligamos a empacharnos para que no quede tanto.

- Mantener la actividad física en el transcurso de estas fechas será clave, incluso aumentar las horas de ejercicios o deportes no estaría mal.

- Es mejor elegir postres frescos y ligeros a base de fruta natural, o lácteos suaves como el yogur natural., aunque podemos evitar el poste si sabemos que vienen los dulces navideños podemos.

- Es casi natural encontrarnos con bebidas alcóholicas en estas fiestas navideñas. Si cabe la posibilidad, siempre es bueno acompañarlo con agua y así evitar pasarnos. Los tragos suelen estar acompañados de piqueos que, sin darnos cuenta, no ayudan a nuestra salud.

- Las cremas o salsas pueden ser pesadas o calóricas, por lo que en la medida de lo posible evitar las industriales y hacer las caseras. Evitar las frituras en las cenas navideñas. Además, procurar que abunden los vegetales frescos en todos los platos

Cenas saludables

La carne sin duda alguna es el centro de la cena navideña y esta no es incompatible con lo saludable. Sin embargo, el cordero y el pato si deberían de evitarse por la excesiva grasa que tienen. Por otro lado, el pavo, pollo o cerdo, son piezas recomendables y ricas en proteínas, siempre y cuando no lo bañemos en grasa y no nos comamos la piel.

Podemos acompañarlos con salsas a base de verduras o con frutas, que hacen además un delicioso contraste. Evitemos los rellenos con tocino, paté y pan y demasiados frutos y frutas secas. En esta ocasión como receta te dejamos las albondigas de pavo a las finas hierbas como receta recomendado por Mejor con Salud.

Ingredientes:

- ½ pechuga de pavo.

- 1 cucharada de perejil picado (15 g).

- ¼ de cucharadita de clavo de olor triturado (1 g).

- 1 cucharadita de tomillo picado (5 g).

- 1 cucharadita de laurel picado (5 g).

- ½ taza de aceite de oliva (100 g).

- Sal y pimienta (al gusto).

- 1 copa de vino blanco (150 ml).

- Brotes de soja (los necesarios).

Preparación:

Se debe picar y moler la pechuga de pavo para formar las albóndigas. Luego, en un recipiente aparte, mezcla el clavo de olor con las hierbas y tres cucharadas de aceite de oliva. Seguido pon las albóndigas en una olla o sartén, y séllalas con lo que queda de aceite de oliva, echar sal y pimienta al gusto, agregas una copa de vino y dejarlas hervir a fuego medio.

Una vez que el alcohol se destile, agrega la mezcla de hierbas y reduce el fuego y cuando se cocinen, sírvelas en tu cena de navidad decoradas con brotes de soja.