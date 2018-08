Paso a paso: qué hacer para que un celular robado no funcione más

Desde este martes, todos los celulares que sean denunciados como robados, perdidos o falsificados serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil del país. La denuncia debe realizarse ante la compañía telefónica que provea servicio al *910





En cumplimiento de la Resolución 2459/16 de ENACOM, las empresas de servicio móvil están obligadas a bloquear los equipos denunciados y los irregulares.



IMEI





De esta forma, las autoridades del Gobierno buscan desbaratar la venta ilegal de teléfonos robados, que ha crecido considerablemente en este último tiempo. Para eliminar el mercado negro se darán de baja todos los celulares con un IMEI (el número de serie único de cada celular) que está inhabilitado.





Cuando una persona que tenga un celular que forme parte de la lista negra, intente cambiarle la tarjeta SIM, la compañía lo detectará, lo bloqueará de manera automática y el dispositivo telefónico no podrá conectarse nunca más a una red móvil.





Estiman que alrededor de 2 millones de celulares adulterados se darán de baja gradualmente, con un promedio aproximado de unos 4000 dispositivos por día.





Para saber si un celular está habilitado o no, ingresá a https://www.enacom.gob.ar/imei y seguí los pasos. Recordá que antes necesitas tener el código IMEI.





Cómo encontrar el código IMEI





El IMEI (International Mobile Station Equipment Identity en inglés) es un código de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo móvil. Este código es único de cada dispositivo y lo identifica a nivel mundial.





Método universal: Podés encontrar el número IMEI en cualquier celular marcando el código universal: *#06#. No tenés que presionar el botón de "Llamar" o "Enviar" ya que el número IMEI aparecerá tan rápido como termines de marcar el código universal. Escribí el número en otro lado, ya que no es posible copiar y pegarlo desde la pantalla de tu teléfono.



imei



En la caja original del equipo: Si aún conservás la caja original en la que venía el dispositivo cuando lo compraste, en la etiqueta te saldrá el código IMEI.



IMEI CAJA



En Android





Revisá debajo de la batería: Es importante aclarar que este método sólo funciona con teléfonos a los cuales se les puede quitar la batería. No es posible en iPhones u otros teléfonos con baterías fijas.





Como primer paso, apagá tú celular. Esto evitará que pierdas información y evitará que las aplicaciones se dañen. Sacale la tapa trasera al teléfono y extrae la batería. La ubicación del número varía según el modelo del celular, pero usualmente está impreso en una pegatina que se encuentra debajo de la batería.



image5a1c5b2af04cf.jpg



Buscar en Ajustes/Configuración: Abrí el menú de Ajustes/Configuración de Android. Tocá la opción de "Información del Teléfono". Esta opción la podés encontrar al final del menú. Tocá la opción de "Estado". Desplazate hacia abajo hasta encontrar la entrada que diga MEI. No te será posible copiar el número al portapapeles, así que necesitarás escribirlo en alguna otra parte.

imei android

En iPhone





Modelos iPhone 5, 5s, 5c, SE, 6, 6 Plus: Tienen el número IMEI grabado en la parte trasera del teléfono, en la parte inferior.





iphone6-imei-back-device.jpg



Modelos iPhone 3G, 3GS, 4, 4s, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X: Tienen el código IMEI en la bandeja de la tarjeta SIM.



SIM-card-illustration.png



Buscar en Ajustes: Abre la aplicación de Ajustes. Este paso funciona tanto en iPhones como en iPads con cobertura de celular. Toca la selección de "General". En el menú de "General", selecciona "Acerca de". Toca "IMEI/MEID", esto hará que aparezca el número IMEI. Si quieres copiar el número, presiona y mantén presionado el botón IMEI en el menú de "Acerca de" durante un par de segundos. Un mensaje aparecerá haciéndote saber que se copió el número.



IMEI IPHONE



Encontrar el número IMEI con iTunes: Si tu iPhone no enciende, podés conectarlo a tu computadora y usar iTunes para encontrar el número IMEI.





Conectá tu iPhone a tu computadora y abre iTunes. Seleccioná tu iPhone desde el menú de "Dispositivos" en la esquina superior derecha de tu iTunes y después hacé clic en la pestaña de "Resumen". Hacé clic en la entrada que dice "Número de teléfono" a lado de la imagen de tu iPhone. Esto hará que aparezcan los números de identificación de tu dispositivo.