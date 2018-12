Pasó diez años borracho para buscar la cura a la resaca

Una investigación alocada





En tanto, el especialista admite que el incienso podría ayudar. Aunque poco investigado, "realmente tiene propiedades antiinflamatorias, entonces teóricamente podría ayudar con una resaca de la misma manera que lo haría Advil". Sin embargo, preferiría ver a sus pacientes beber 2 litros de agua de coco o un poco de Pedialyte antes de acotarse.













Parece, sin dudas, estrafalario pero es exactamente lo que hizo un profesor de literatura canadiense. ¿Qué buscaba? Hallar el "Santo Grial" de la cura para la resaca. Y, luego de 10 años de borracheras y de probar cientos de "tratamientos", asegura que lo encontró. Al menos, no se lo puede acusar de no utilizar el método científico.Decepcionado por la medicina moderna, decidió identificar un remedio él mismo, sometiéndose a innumerables noches de borrachera y horribles mañanas en el proceso.La receta de Bishop tiene ingredientes que son de venta libre.Toda su experiencia, Shaughnessy Bishop-Stall - de él hablamos-, la documentó en su nuevo libro: "Resaca: La mañana siguiente y One Man's Quest for the Cure"."La razón más obvia es solo una especie de moralista. Los médicos, presionados por el tiempo, dicen: ¿Por qué voy a perder mi tiempo en esto? Todo lo que tienes que hacer es no beber", le contó Bishop-Stall a The Guardian."Parece que somos muy adeptos a progresar científicamente, excepto cuando se trata de este pequeño y extraño fenómeno", agregó en The Post, el hombre de 44 años."Y es una especie de lógica difícil contrarrestar. Pero al mismo tiempo es probablemente la enfermedad más común. La economía sufre, la vida cotidiana de las personas se ve afectada. Entonces, ¿por qué no podemos poner un poco de esfuerzo en resolver esto?", siguió el profesor que en el pasado fue propietario de un bar.Estos abarcaban desde curas culinarias extrañas (anguilas y ojos de oveja en escabeche) hasta ayudantes de resaca de alta gama (un nutriente caro pero efectivo IV) hasta la estrategias más extravagantes.Bishop-Stall se lanzó con entusiasmo a su investigación. Tomó parte en un viaje "extremo a Las Vegas", que incluyó desde subirse a un avión de combate, donde la fuerza G le hizo sentir como si estuviera "sudando hacia atrás", hasta hacer bungee jump desde una altura de 260 metros.Se esforzó por hacer todas estas cosas, necesariamente, con una resaca en auge. Lo logró a través de Martinis y vino tinto, lo que lo llevó a despertarse en una habitación de hotel desconocida y descubrir en sus bolsillos "un sacacorchos plegable y una pequeña perilla de una puerta".Aunque a veces llamaba a amigos para obtener ayuda para la investigación, especialmente en fiestas como la del día de San Patricio, en la que participaron 12 invitados y seis botellas de whisky irlandés,A pesar de los problemas de salud que afectaron a Bishop-Stall, su investigación exhaustiva dio sus frutos: en el libro, revela, de hecho, queAfortunadamente, no se trata de partes de animales encurtidos, sino deEl ingrediente del héroe,"Se trata de un fármaco con propiedades mucolíticas. Su mecanismo de acción es romper los enlaces de disulfuro tanto de las secreciones mucosas como de las mucopurulentas, logrando que sean menos viscosas (efecto mucolítico). Este efecto se concentra sobre todo en la disminución de la viscosidad de las secreciones bronquiales, haciendo que sea más fácil la posterior expulsión. También activa el epitelio ciliado, favoreciendo la expectoración y es citoprotector del aparato respiratorio. Es precursor de glutatión, normalizando sus niveles", según consigna Wikipedia.- Tomar vitaminas B1, B6 y B12, que supuestamente hacen que NAC sea más eficaz- Boswellia sacra (incienso), que tiene propiedades antiinflamatorias- Cardo de leche (también conocido como cardo mariano), una hierba que contiene aún más glutatión.Así que no hay más enfermedad, no hay más dolor. No más molestar a los médicos.Bishop-Stall dice que todavía está trabajando en una forma de combatir esos síntomas, pero aún tiene que encontrar "una forma segura que realmente recomendaría a otros". La búsqueda continúa.Pero ya se puede tachar la resaca.le dice a The Post