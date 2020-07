Pasó más de 100 en un aeropuerto antes de volver a su casa

Roman Trofimov voló a Filipinas desde Tailandia el 20 de marzo, pero terminó atrapado en el Aeropuerto Internacional Manila Ninoy Aquino cuando el país cerró sus fronteras debido a la pandemia.

“Soy europeo de Estonia retenido en el Aeropuerto Internacional de Manila durante más de 100 días necesito ayuda para salir de aquí“, escribió en su cuenta de Facebook el joven solicitando ayuda.

“Los correos electrónicos y las llamadas telefónicas tomaron aproximadamente un mes. Discutimos diferentes oportunidades para permitirme regresar a mi tierra natal. Debido a que la situación es extraordinaria debido a COVID-19, no había forma de resolver la situación. Pero yo tampoco puedo volar fuera del país, porque se me niega la entrada, lo que significa que solo puedo ser devuelto por la aerolínea que me trajo aquí. Tomaron mi pasaporte y me lo devolverán solo cuando vuele a Estonia. Pero no vuelan a Estonia, no vuelan a ningún lado actualmente. Me dicen que espere todo el tiempo hasta que se reinicien los vuelos. Me ofrecieron una oportunidad a través de Turkish Airlines, pero tampoco vuelan actualmente. Así que estoy esperando, la fecha de salida se ha retrasado cuatro veces ahora. Están ampliando la situación de emergencia aquí, el país todavía está cerrado”, explicó el joven sobre su situación actual.

La estadía involuntaria de Trofimov recuerda a lo que pasó el protagonista de La Terminal, película protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Steven Spielberg en donde un hombre europeo debe dormir, comer y vivir dentro de un aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos.

Finalmente, el 9 de Julio Roman logró volar y poder regresar a Estonia; compartió ese momento en su red social a través de un video.

Fuente: nexofin