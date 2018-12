Pasará 15 meses de prisión por llamar a su ex 300 veces en una semana

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, también le condena al pago de una indemnización de mil euros y le impone la prohibición de comunicarse o acercase a la víctima a menos de 200 metros durante tres años.



Según se explica en el fallo emitido, después de que terminase la relación de la pareja a finales del 2016, el hombre contacto o trató de contactar con su ex en numerosas ocasiones. Lo hizo, según relata la sentencia, "mediante insistentes llamadas telefónicas, hasta un total de 300 veces" entre el 1 de enero y el 7 de febrero del 2017.



El tribunal también considera probado que el procesado "merodeó" por las inmediaciones del establecimiento de hostelería que regentaba la mujer. Además de acosarla en su lugar de trabajo, el acusado, tras la ruptura, se personaba de forma reiterada en el domicilio de la víctima "llamando insistentemente a la puerta de su vivienda para que le abriera".



El comportamiento del acusado habría asustado a la víctima, quien se vio obligada a cambiar sus rutinas para no coincidir ni encontrarse en ningún momento con su ex pareja. El magistrado subrayó que la actitud obsesiva del hombre obligó a la mujer a quedarse a dormir en casa de sus padres, pues le daba miedo estar sola en su departamento.



La sentencia también explica que la víctima del acoso pedía a su progenitor que la acompañara a trabajar y la recogiera al término de su jornada laboral, pues no se sentía segura sabiendo que él merodeaba el lugar. Finalmente, llegó al punto de cerrar su negocio de hostelería.



Por acosarla en su zona de trabajo, acudir en repetidas ocasiones al domicilio de la denunciante y asustarla realizando hasta 300 llamadas telefónicas en solo siete días, el hombre fue condenado a 15 meses de prisión, aunque cabe recurso de amparo contra la sentencia.



El fallo llega después de varias semanas muy agitadas en España. Tras el asesinato de la española Laura Luelmo en un pueblo de Huelva, Andalucía, a manos de un vecino suyo, una estadounidense denunciaba hace días haber sido víctima de una violación en Madrid. La joven norteamericana publicó en su cuenta de Facebook unas fotografías brutales que se sacó tras la paliza que le propinó el agresor.



Por todas estas noticias que han sacudido a España, mujeres y hombres se han manifestado en el país en distintas concentraciones durante los últimos días, bajo la premisa "De camino a casa quiero ser libre, no valiente".



Fuente: infobae