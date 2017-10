Para tener en cuenta: cómo ver la lluvia de estrellas del cometa Halley

La noche del 21 y el 22 de octubre se define como el mejor momento para apreciar las Oriónidas, una de las lluvias de estrellas más famosas del año. Tienen la particularidad de que pueden verse desde cualquier punto del planeta gracias a su declinación (+16º) próxima al Ecuador Celeste. No requiere de instrumentos especiales para contemplarlas: los meteoros pueden contemplarse a simple vista.





Este espectáculo nocturno procede de las partículas del cometa 1P/ Halley -uno de los cometas más conocidos-, que visita nuestro planeta cada 76 años (por lo que podremos volver a verlo en 2062, aún faltan unos años) y el nombre de Oriónidas se debe a que los meteoros parten de la Constelación de Orión.





¿Cómo localizar este punto de partida de los meteoros?





La constelación de Orión tiene en su centro tres estrellas alineadas y casi del mismo brillo, llamadas 'las tres Marías'. Pero si lo que deseamos ver es un meteoro de largo recorrido, dirigiremos nuestra vista al radiante y luego a 90 grados de él, así aprovecharemos la trayectoria de los meteoros en todo su esplendor. Todas las estrellas fugaces llevarán una dirección contraria al radiante.





Para ver esta lluvia de estrellas lo recomendable es hacerlo entre la medianoche y el amanecer-sin importar el país, desde un lugar oscuro y lejos de la contaminación lumínica (apartado de las grandes ciudades a ser posible) y contemplarlas sobre una hamaca o similar, tumbados boca arriba.





El hecho de que el cielo esté despejado de nubes también será un factor determinante. Por la Luna no tendremos que preocuparnos, puesto que en el día de máxima actividad de la lluvia de meteoros estará al 4%. Este día es la noche del 21-22 de octubre; en concreto, el pico está previsto para las 20.00 UTC del 21 de octubre y, como hemos dicho, podrá verse desde los dos hemisferios del planeta.





Es una lluvia de estrellas moderada. Se esperan unos 20 meteoros por hora, con una velocidad de 66 km/s. El color de estos meteoros es generalmente verde-amarillo y con frecuencia dejan tras sí una estela que persiste durante unos pocos segundos, pues están formados por partículas grandes que producen trazos persistentes. No será como las Perseidas o las Gemínidas (que rondan los 120 meteoros por hora), pero sin duda es un espectáculo que todo fan de la astronomía no se querría perder. Ya sabemos que no es de las más fuertes pero sí de las más hermosas del año.





Este año la Luna bloqueó las Eta acuáridas y las Perseidas pero las Cuadrántidas, las Líridas, las Delta Acuáridas, las Oriónidas, las Leónidas (en noviembre) y las Gemínidas (en diciembre), no presentan este obstáculo visual.





Para no perderse el evento





Cuándo: 4 de octubre al 14 de noviembre 2017

La mejor noche: 21-22 de octubre

Máxima actividad: 21 de octubre a las 20h UTC

Fase lunar: 4%

Número y velocidad: +20 Meteoros/hora / 66 Km/s

Origen (radiante): constelación de Orión

Coordenadas Radiante: Ascensión Recta 06h 20m, Declinación +15,5º

Cometa asociado: 1P/Halley