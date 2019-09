Para los que necesitan hacerlo en silencio: anotate estos tips

¿Te dieron ganas de tener sexo en un lugar concurrido? Quizá compartes la casa o el departamento, hay alguien más ahí, hay niños durmiendo al lado y lo único que tu pareja y tú desean es un poco de placer. Para esos momentos de urgencia te compartimos posiciones sexuales para no hacer ruido, nadie sabrá lo que estás haciendo.





Uno pensaría que el mejor momento es cuando están dormidos, pero la realidad es que no podemos confiarnos porque podrían escuchar más de lo que crees y con ello desatar desde burlas hasta grandes incomodidades.





Tener pareja y no tener sexo son cosas que no van, por lo que podemos encontrar la forma de disfrutar sin molestar, ya sea en la comodidad de la cama, el escritorio de la oficina y hasta escondidos en el baño, no podemos negar que la adrenalina que produce el miedo a ser descubiertos le da un toque único al encuentro.





Posiciones recomendadas



Y bueno, consultado con los expertos y más que nada con quienes han atravesado esas situaciones de tener "compañía en casa" y muchas ganas de disfrutar de la sexualidad en pareja, estas son las mejores posiciones que pueden emplear:





1.- Misionero Lento

Sabemos que los resortes del colchón pueden ser bastante ruidosos, pero nada que no pueda controlarse con una posición clásica en modo lento. Simplemente recuéstate sobre la cama boca arriba y permite que tu pareja se deslice entre tus piernas para acomodarse y poder penetrarte.





Otra opción es ponerte tú arriba para controlar el movimiento de caderas y evitar los empujones que los hombres suelen hacer.





2.- Cucharita con Ayuda



Consiste en que tu pareja te haga cucharita pero en lugar de penetrarte, use un juguete sexual en tu zona genital, de aquellos que no hacen ruido, será difícil contenerte de gemir y gritar, pero valdrá la pena ahogar el grito en la almohada.





3.- La Película Prohibida



Este puede funcionar hasta en casa de tus papás si es que te ríes del peligro. Consiste en sentarse frente al televisor como si fueran a ver una película. Deberán cubrirse del pecho hacia abajo con una manta para que ambos puedan masturbarse y disfrutar. Si alguien llega podrán detenerse sin problema.