Padecía un extraño tumor, encontró la cura y ahora luce su nuevo rostro

Pese a su terrible infancia, finalmente su vida cambió radicalmente, luego de que un grupo de médicos decidiera operarlo.

Sie padeció de linfoma de Burkitt, enfermedad que le desfiguró su rostro, y según informó la organización británica contra el cáncer, 'Macmillan', esta malformación se genera en el sistema linfático y se desarrolla cuando el organismo produce glóbulos blancos anormales.

Kambou viajó desde Bondoukou, su ciudad natal en Costa de Marfil, hasta Italia para someterse a un tratamiento que permitiera hacer frente al tumor que le afectaba a toda la cara.

Las fotos del antes y el después muestran su gran transformación, luego de que los cirujanos le reconstruyeran la cara.

"Estoy muy contento porque cuando salgo no lloro. Me alegra conocer a la gente. Salgo, me divierto, juego. No tengo problemas. Soy muy feliz", agregó Sie.

"Mi cara ha cambiado. Esto no ha terminado, pero ha cambiado. Yo también he mejorado, no soy como antes", concluyó.