¡Ojo! Aquello que no nombramos deja de existir, pero tiene consecuencias

Saber expresar y cómo expresar lo que sentimos y la situación en la que estamos, nos hace liberar al menos parte del dolor o el daño que pueden habernos hecho. Cuando identificamos las emociones que se derivan de una situación (miedo, alegría, ira...) estamos más cerca de enfrentarnos de manera inteligente a ella. Cuando hablamos, sanamos, cuando vaciamos por dentro, hacemos más pequeño el problema porque podemos compartirlo. Cuando nombramos, le damos entidad al problema, que de todas formas, tenemos que enfrentar.





¿Cómo podemos definir nuestros miedos si no les damos nombre? Cuando los nombramos les damos forma y con ello posibilidades de enfrentamiento y superación, pero si no lo hacemos, los miedos empequeñecen. Podemos hablar de una niebla, con un gran valor para nosotros, pero sin nombre, sin identidad, sin posibilidades de hacerle frente, poderosa y que solo existe en nuestra cabeza.Tragarse el orgullo no engorda.Ir de duro no te hace más fuerte.Las lágrimas salen, pero también llenan.Perdonar engrandece.Pedir perdón te hace inmenso.Preguntar te hace sabio.Quedarte con la duda te vuelve imbécil.Amar no es de débiles.Odiar es para el corazón débil.Quererte a ti mismo es necesario.Ser tú mismo es esencial.-Iván Izquierdo-Todo aquello que no nombramos, no dejamos que salga, deja de existir para los demás.El sufrimiento a solas, quema por dentro, por ello no hay mejor cura que poner nombre a lo que nos mata por dentro, poner nombre a nuestros miedos y a nuestros sueños, poner nombre a lo que creemos injusto, y al nombrarlo es cuando tenemos el poder de hacer algo con ello, de trabajarlo y enfrentarlo, de ser más fuertes que él porque ya tienen imagen y forma, ahora es cuando somos dueños de ello."Cuanto más tiempo se sufre en silencio, más enfermo se está".-Paulo Roberto Gaefke-Lo que no nombramos no es posible que la gente lo entienda y por ello, no podemos ser ayudados. Es tan solo una mochila que cargamos, pero nadie ve y como consecuencia, no repartimos peso. Es una carga que almacenamos solos y solitarios, ya que solo nos atormenta y nos persigue a nosotros.Según explican los científicos Philippe Goldin y James Gross, en un artículo aparecido en la revista Biological Psychiatry,lamenteesmaravillosa