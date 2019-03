Ofrece su fortuna y el manejo de su negocio al hombre que quiera casarse con su hija

Según informa el Daily Mail, el hombre de 58 años es dueño de una enorme granja que le permite una buena vida exportando frutas. Allí trabaja su primogénita, quien le ayuda manejando el negocio.



Sin embargo, el padre desea que ella se case, por lo que ofreció U$S 315 mil, para quien quiera casarse con ella, asegurando que la joven maneja a la perfección el inglés, es inteligente y "virgen".



Solamente exige un requisito al hombre que desee pedir la mano de su hija: "Quiero que sea diligente. Solo quiero a alguien con una actitud trabajadora. Eso es todo".



"Quiero que alguien se encargue de mi negocio y lo haga durar. No quiero una persona con una licenciatura, maestría o filósofo", agregó Karnsita Rodthong.



Además señaló que pese a que tiene hijos varones, le entregará todos los bienes a su futuro yerno.



La joven sostuvo por su parte que "me enteré por primera vez de la publicación de mi padre cuando la de mi amiga me mostró. Me sorprendió, pero también puedo ver su lado divertido".