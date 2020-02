Lo que más odian las argentinas en una primera cita

Para muchos, una primera cita con aquella persona que conocieron en línea. A pesar de la emoción y de las grandes expectativas, desafortunadamente la realidad no siempre está a la altura.

“El dating online es un mundo increíble. Te da la oportunidad de conocer a muchas personas y descifrar qué es lo que más te gusta y, a su vez, conocerte más a vos misma. Lo que también implica identificar lo que menos te atrae”, explicó Rocío Cardosa, Project Manager de AdoptáUnChico, la app de citas donde la mujer da el primer paso.

Con eso en mente, desde la app encuestaron a alrededor de mil mujeres para preguntarles lo que más odiaron en alguna cita y saber lo que detestan las argentinas cuando de dating se trata.

Para la gran mayoría (66%) el peor lugar para una primera cita es una cena familiar y, en segundo lugar (14%), un restaurante de fast food. Pero no son los únicos, también descartan una salida entre colegas o que las inviten directamente a su casa.

Entre los malos hábitos lo peor que se puede hacer es usar el celular todo el tiempo (79%). Si su cita es maleducada con las personas que están a su alrededor, 51% dijo que estaría dispuesta a irse y 49% definitivamente pasaría una de sus citas más incómodas.

Por otro lado, al 79% le parece horroroso que hable de su ex, a tal punto que sólo 2 de cada 10 chicas lo entendería. Algo seguro es que no aprecian para nada que un hombre hable sólo de él: un 73% dice que no puede haber nada peor.

Si bien los números nos dan indicios, hay frases que hablan por sí solas. Aquí les va el top 5 de las peores frases que escucharon las encuestadas:

“¿Qué hace una mujer tan linda y sola?”

“¿Para qué te maquillas? Te prefiero sin nada”

“A vos te haría un hijo”

“Estaba buscando una nueva religión y te encontré a vos, diosa”

“Ya te amo”