Ocho formas de reconocer a una mujer "interesada"

En la actualidad las mujeres interesadas abundan y es de ellas que los hombres quieren huir, si quieren tener una novia pero que no esté su mirada en su cartera. Ahora les daremos a conocer a todos esos chicos unos tips más eficaces para identificar a las mujeres interesadas y que se alejen antes de que sea demasiado tarde y estén entre sus garras.





Te preguntan por tu auto y cuánto ganas





Así que si tu chica te mira y te pregunta por tu salario es hora de ponerse alerta, no es una pregunta mala pero depende del tiempo que tengan conociéndose, no puede llegar a la primera y cuestionar tus ganancias. Una chica normal preguntaría sobre tu color favorito o cuándo es tu cumpleaños, si te gusta ir al cine y qué música prefieres.





Nunca intenta ayudarte a pagar nada





Una mujer interesada jamás intenta ayudarte con la cuenta, una chica a la que le interesas intentara pagar parte o al menos poner los chocolates para ir al cine. En cambio las interesadas se hacen como que no escuchan y te dejan pagar todo y con eso las vuelves felices.





Piden muchos 'regalitos'





Cada vez que salen de paseo las pedradas que ella te avienta son muchas, sus frases favoritas "mira esos lindos zapatos" o "yo quiero una bolsa así" y todo es con la intensión de que se lo compres, pero si por casualidad ya caíste en esta trampa ella estará feliz y te lo agradecerá con besos y caricias. Pero cuidado cuando no le des lo que quiere estará molesta y adiós a los besos.





Habla de sus ex dicen que eran codos





Cuando comienzas a salir con chicas interesadas no paran de hablar de sus ex parejas y casualmente todos tienen algo en común, eran unos codos y seguramente te lo dice porque no le cumplían todos sus caprichos, así que alerta.





Te recibe con la pregunta ¿A dónde me vas a llevar hoy amor?





Antes de darte tu abrazo y tu besito te mandaron previamente un mensaje donde te pregunta ¿A dónde la vas a llevar? ya que lo único que les interesa es saber cuánto dinero estás dispuesto a gastar por ella.





No se fija en lo que cuestan las cosas





Siempre que la llevas a comer pide lo más caro del menú, pide los zapatos más caros y el vestido, cuidado porque eso quiere decir que no le importa cuánto tienes en tu billetera lo único que piensa en el satisfacer la que cree es su necesidad. Otra de las cosas que hace es fijarse en las marcas y aunque ni le guste terminará comprándolo.





Cuando no tienes dinero no te llama





Cada vez que es final de quincena y que no tienes dinero para ella no existes, te dice que tiene salida con sus amigas o pretextos para no verte y es que para ella no es necesario ya que no tienes que gastar y eso no le divierte, no tienes a dónde invitarla ni tienes para sus 'regalitos' así que esa tarde de películas en casa con unas palomitas nunca la tendrás.





Nunca te regala nada





Este tipo de chicas creen que todo se lo merecen y mientras les des algo ellas te dan cariño pero si no existe un 'regalito' no tendrás tus besos, ni tu abrazo, ni nada que ella consideré gratis. Así que si tu chica cumple con más de tres de estos puntos tu sabes hasta cuando la toleras, ellas suelen irse con un mejor partido, otro que tenga más dinero en su cartera y que le dé más 'regalitos'.