Ocho consejos para ordenar tu ropero antes de que termine el año

Nuestro guardarropas no tiene por qué ser un espacio atiborrado de cosas, en el que esté todo desordenado. Sin embargo, es común que, al volver tarde a casa o al tener que elegir qué ponerse todas las mañanas para ir a trabajar, termine hecho un desastre.

1. AGRUPA LAS PRENDAS

Junta toda la ropa que tengas desparramada por la casa y agrúpala por tipos (pantalones, camisetas, ropa interior, etc.). Esto te permitirá saber qué es lo que tienes realmente y, a partir de ahí, poder decidir qué quieres guardar y qué no.





2. ¿CASI UN AÑO SIN USARLO? ¡DESHAZTE DE ESO!

Una vez que tengas todo reunido, separa la ropa en tres montones: uno con lo que querrás quedarte, otro con lo que quieres donar o regalar y otro con lo que necesitarías arreglar. ¿Cómo distinguir entre lo que quieres y lo que no? No te guíes por el cariño que le tienes a una prenda. En el fondo, no es más que ropa.





Si no has usado algo durante casi un año entero, no lo guardes. Puedes darle una vida mejor donándola a alguien que la necesite o regalándosela a algún amigo o familiar al que le guste.