Nueve maneras para durar más con tu pareja

Pero los hombres deben saber que si bien, la eyaculación precoz puede ser increíblemente frustrante, también es increíblemente común. "La eyaculación precoz es un problema que afecta a casi todos los hombres en algún momento de su vida", dice Thomas J. Walsh, MD, urólogo de la Universidad de Washington. Si bien es más probable que la experimente entre los 20 y los 30 años, hasta uno de cada tres hombres de todas las edades dice haberlo experimentado en algún momento de su vida.





Saber que no estás solo puede ser reconfortante, pero desafortunadamente no va a cambiar la realidad de cómo la Eyaculación Precoz puede afectar tu dormitorio. Si quieres dejar de salpicar entre las sábanas, entonces vas a necesitar hacer algo al respecto. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo.





Una de las razones por las que eyaculación precoz es tan enloquecedora es que puede parecer que no tienes control sobre él. Cuanto más tratas de evitarlo, peor parece ser. Sí, es posible que puedas durar unos segundos más pensando en tu equipo de béisbol cuando vas a la ciudad, pero ¿quién quiere pensar en las estadísticas de béisbol mientras están teniendo relaciones sexuales? ¿Hay alguna solución real?





Afortunadamente, la respuesta es sí. A pesar de lo desesperada que puede parecer tu situación, de hecho hay muchas maneras inteligentes, sensatas y saludables para controlar tu eyaculación precoz.





1. Resuélvelo





O, en otras palabras, ejercita los músculos pubococcígeos (PC) del piso pélvico bien. Para comprender cómo se sienten estos músculos cuando están encendidos, intenta cortar el flujo de orina la próxima vez que vayas al baño. Después de cortarlo, déjalo fluir, luego córtelo de nuevo, luego déjelo fluir de nuevo.





Una vez que tengas una idea de cómo expandir y contraer los músculos de tu PC, apriétalos y sostenlos por un conteo de 10, luego suelta. Practica en series de 10. La belleza de este ejercicio, que dará como resultado un mayor control de la eyaculación, es que puedes hacerlo prácticamente en cualquier parte.





2. Limita tu empuje





Hay muchas maneras de disfrutar las relaciones sexuales sin empujar como animal. Puedes masajear la punta de tu pene en la punta del clítoris. Puedes concentrarte en las terminaciones nerviosas en su entrada vaginal en lugar de ver cuán profundo puedes llegar. Puedes presionar tu pene contra su punto G. Claro, un poco de empuje allí también, pero si sientes que estás a punto de llegar a la parte de no retorno, hay formas de desacelerar las cosas sin sacrificar tu placer.





3. Mastúrbate





Retrasar tu orgasmo mientras te masturbas puede ser una de las formas más efectivas de entrenar para durar más tiempo durante las relaciones sexuales. Esto también se conoce como ribeteado y, según el Dr. Walsh, es una de las técnicas más efectivas para evitar la eyaculación precoz. Básicamente, te acercas al borde del orgasmo antes de detener toda actividad sexual o masturbatoria hasta que tengas tu excitación bajo control.





Practicar esta técnica puede ayudarte a enseñar a tu cerebro y cuerpo a controlar mejor tu respuesta al orgasmo, dice la terapeuta sexual Emily Morse, Ph.D. Solo asegúrate de usar mucha loción o lubricante mientras practicas para evitar las rozaduras, agrega.





4. Apretón





Si puedes sentir que tu orgasmo se acerca, detenlo y aprieta justo debajo de la cabeza de tu pene. Presiona firme con los dedos pulgar e índice y enfoca la presión sobre la uretra, o el tubo que corre a lo largo de la parte inferior del pene, informa Ian Kerner, Ph.D., un terapeuta sexual y autora de She Comes First.





La técnica de compresión puede ayudarte a durar más en la cama al expulsar la sangre del pene y disminuir momentáneamente la tensión sexual, lo que reprime la respuesta eyaculatoria, dice Kerner.





5. Damas primero





Muchas mujeres requieren estimulación del clítoris para tener un orgasmo en primer lugar, así que mientras tratas de mantener tu propio orgasmo a raya, ponte a trabajar y ayúdala a encontrar su propia dicha. Ya sea que uses la boca, los dedos o un juguete, ¡te recomendamos los tres! Saber que ha disfrutado de un orgasmo puede aliviar parte de la presión que sientes de durar más en la cama, dice Kerner.





6. Condón





Si luchas con la eyaculación precoz, los condones pueden ser tu mejor amigo. (Además, debes usarlos de todos modos, hermano). La mayoría de los principales fabricantes de preservativos fabrican gomas extra gruesas que actúan como un desensibilizador deslizante para tu miembro durante el acto sexual, dice Morse, y pueden ayudarte a evitar la eyaculación precoz.





7. Píldoras





En Europa, hay muchos medicamentos legales que supuestamente ayudan a que dures más en la cama, dice el Dr. Walsh. El problema: "The food and Drug Administration" (FDA) no ha aprobado esos medicamentos para tratar la EP en los EE. UU. ¿Por qué?





"A pesar de que los ensayos demuestran que estos medicamentos beneficiaron genuinamente a los hombres con eyaculación precoz, la FDA establece una barrera muy alta para los medicamentos que se usan para tratar afecciones que no amenazan la vida", explica el Dr. Walsh.





También hay evidencia que sugiere que algunos antidepresivos pueden ayudar a retrasar el orgasmo: Algunos han demostrado ser particularmente efectivo, pero podrían provocar cambios en el estado de ánimo u otros efectos secundarios y no deben usarse a menos que lo prescriba un médico, dice el Dr. Walsh. Entonces, al final del día, estos deben ser considerados como un último recurso.





8. Toallas





En 2017, un pequeño estudio descubrió que la aplicación de toallitas cubiertas con una pequeña cantidad de benzocaína, un anestésico suave, puede reducir los efectos de la eyaculación precoz. ¿El problema? Las toallitas podrían tener el efecto involuntario de entumecer la vagina de tu pareja, dice el urólogo radicado en la ciudad de Nueva York, Dr. David Samadi. Así que tal vez no saques las toallitas para bebés todavía.





9. Pregunta a un experto





Si sientes que has intentado todo para tener un mejor sexo sin éxito, puede ser hora de discutir tu problema con un médico, dice el Dr. Walsh. "Muchos de los tratamientos que ya hemos discutido son técnicas bastante desafiantes que un especialista puede ayudarte a usar de manera efectiva".





Él recomienda pedirle a tu médico una referencia de un urólogo, que puede tratarte o llevarte con la persona adecuada para tu problema.





"Él o ella te ayudarán a abordar esto práctica y pragmáticamente", dice el Dr. Walsh, y agrega: "No se trata de entrar en contacto con tu ser interior. Se trata de aprender los mecanismos físicos o mentales que pueden ayudar a evitar la eyaculación precoz ".





