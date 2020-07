Nueva tendencia para olvidarse de las toallas, tampones y copas

“Esos días” son al mismo tiempo la bendición y el martirio de muchas las mujeres. Por un lado te recuerdan que estás saludable, pero por el otro, pff. Afortunadamente, ya hay diferentes opciones para esos días y ésta, te sorprenderá. Atrévete y ¡libérate de las toallas, tampones y copa!

Desde niñas nos enseñaron que la menstruación era algo cero agradable, pero que debía pasar. Y es que, aunque con el tiempo aprendemos, como confirma la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que es parte del ciclo menstrual y está ligado a nuestra salud física, sexual y reproductiva, de alguna forma no terminamos de cambiar ese chip “negativo”.

Y luego vienen los mil productos entre los cuales elegir, ¡te vuelan la cabeza! En especial porque sabemos que tenemos una responsabilidad con el medio ambiente y es necesario dejar de generar tantos residuos; sin embargo, no todas se animan a usar la copa menstrual, incluso hay quienes la relacionan con el shock tóxico, antes ligado sólo a los tampones.

Tranquila, si formas parte de ese equipo, conoce la nueva tendencia para vivir tu periodo libre de productos, además de ayudarte a reconciliarte con él.

¡Libérate de las toallas, tampones y copa!

Sangrado libre, ¿te atreves?

Como lo lees, el sangrado libre o free bleeding, se trata de liberar a tu cuerpo y permitir que todo “fluya”. “O sea, ¿no voy a usar nada?” No, sólo tu ropa interior como cualquier otro día. Me imagino tu cara, pero se trata de un movimiento que viene desde los años 70s a forma de protesta y tiene mucha lógica, pues es una forma de normalizar la menstruación y dejar de verla como algo sucio o de qué avergonzarse.

Así de paso, evitas el uso de productos con materiales que no siempre son naturales. La duda es: “Si no usas nada, ¿vas por la vida manchada?” Puede ser, hay quienes abrazan esa parte de ser mujer, pero el pilar principal es aprender a escuchar tu cuerpo para “soltar el sangrado” en el momento en que éste llegue. Asimismo, se trata de ejercitar tu suelo pélvico para controlar el flujo hasta que vayas al baño.

¿Cómo empezar con el sangrado libre?

Prácticamente es igual a cuando empezaste a ir al baño: cosa de entrenar. Como dije antes, el objetivo es ser consciente de tu cuerpo y sangrado, así como escuchar las contracciones de tu útero. Evidentemente, el inicio es lo más difícil, sin embargo, con el tiempo se volverá algo inconsciente. De acuerdo al sitio Healthline, algunas recomendaciones para iniciar, son:

* Empieza en un lugar seguro. Los días en casa son la mejor opción, incluso puede ser que elijas este método sólo cuando estás en ella y al salir utilizar protección. Conforme te sientas segura podrás aplicarlo a tus rutinas cotidianas si así lo deseas.

* No está mal protegerte al inicio. Una toalla al sentarte, salir o por la noche, no son mala idea; puede que no la manches, pero te dará mayor seguridad y confianza. También existe la ropa interior absorbente para acompañarte en el camino.

* Asimismo, sexólogos recomiendan realizar ejercicios de Kegel, los cuales te ayudan a fortalecer los músculos pélvicos, e hipopresivos, que además ayudan a mantenerte saludable.

¿Qué dices, te unes al movimiento? La decisión es totalmente tuya, pero sea cual sea, no olvides la premisa central: reconciliarte con tu menstruación, pues se trata de algo natural y nadie puede hacerte sentir lo contrario.

