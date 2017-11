Nordelta y Playa Bristol se unen por amor al mate

Como una suerte de respuesta al audio de una cirujana de Nordelta que se viralizó en redes sociales y en el cual se refiere de forma peyorativa a las personas que toman mate, vecinos de esa zona de countries de Tigre y de Mar del Plata realizarán mañana una gran mateada.





Las dos convocatorias circulan desde hace días en Facebook y buscan apoyar la tradicional infusión criolla. Una de ellas convoca a los vecinos de Nordelta para mañana a las cinco de la tarde, en Bahía Grande. "El sábado vamos a tomar mate a Nordelta, con reposeras y perros. Llevamos música, alegría, mandarinas y risas", sostiene el texto de Facebook que invita, irónicamente, que vayan a todos aquellos que "no son normales, sin algunos códigos de estética visual y moral", en alusión a los audios de la mujer.





El evento, titulado "Tomada de mate popular en Nordelta con resposeras y perros", ya cuenta con más de 25 mil interesados en asistir.





La otra mateada será a las tres de la tarde, en Mar del Plata, en la Bristol, la playa a la que se refiere la mujer en forma despectiva en el audio. "La idea es clara: hacer lo que siempre los marplatenses hacemos... vamos a la costa a tomar mate, pero en esta oportunidad vamos a la Bristol y esperamos a todos... mate, familia, algo para picar y disfrutar de nuestra hermosa ciudad", afirmó al sitio Mardelplataok.com Adrián Maucci, comunicador marplatense y el creador del evento en Facebook.





Estas mateadas populares surgen a partir de la filtración en la redes de un polémico mensaje de audio en el que una mujer que se identifica como médica cirujana descarga su odio contra sus vecinos que "gritan" y "toman mate" en el barrio privado donde ella había comprado una propiedad.





En la grabación se escucha la voz de la mujer que se queja ante una vendedora inmobiliaria: "Yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral". Y agrega: "No me divierte estar en Nordelta y ver gente con una reposera de Mar del Plata que se va al muelle y toma mate. Para eso no compraba, no invertía 200 mil dólares, me quedaba en mi campo o me compraba una casa de 350 mil o 500 mil".





La repercusión fue tal que incluso hubo marcas de yerba que aprovecharon que el mate estaba en el centro de la polémica para emitir su mensaje (publicitario): Taragüí y Unión se pronunciaron a favor de la tradicional bebida que, en el audio, no es apta para el borde de la pileta.





Por otro lado, ayer se conocieron otros dos audios de la misma mujer, donde despotricaba e insulta a una madre del grupo de madres del colegio. "Yo soy una persona pública, que no me interesa que mi dirección se publique en ningún lado... Al final, la cagada, la recontracagada, ya te la mandaste. Y la verdad que es una falta de respeto. Sos una persona que no tiene idea de cómo se maneja la gente en Buenos Aires".





Fuente: clarín