No renuncian al amor: los 5 signos que siempre quieren volver con su ex pareja

Fuente: losandes

Las personas geminianas nunca cierran sus alternativas al 100%. Dejan una puerta abierta al estar en contacto con sus amigos, ex parejas. Son de las personas que se toman las cosas con calma y siempre que quieren tienen un encuentro con amores del pasado.Es uno de los signos que más virtudes tiene de todo el zodíaco. Son personas manipuladoras y así logran conseguir lo que desean. Después de un mal día no dudan en comunicarse con su ex.Las palabras le quedan chicas a los acuarianos y prefieren utilizar sus redes sociales para enviar indirectas esperando que la persona con la que desea reconectarse lo vea y se ponga en contacto con ella.Es un signo muy emocional, pero jamás correrá a confesarle su amor a su ex. Los piscianos tardarán en reaccionar y primero averiguarán la situación en la que se encuentra la persona antes de aventurarse a una relación.Es uno de los signos más atractivos del zodíaco que hará todo lo posible por conquistar a su ex pareja en un evento social que se encuentren. Los taurinos buscarán verse radiante y usar movimientos sutiles para seducirlo de nuevo.