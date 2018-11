¡No! Le pusieron pestañas postizas con pegamento de uñas

Megan Rixon acudió a un centro de estética nuevo para colocarse extensiones de pestañas. La estilista se quedó sin el pegamento correspondiente y no tuvo mejor idea que usar el pegamento de las uñas, que es mucho más fuerte y peligroso para los ojos.



Cuando la joven británica se quejó de las molestias y dijo que veía "puntitos blancos", la especialista le recomendó descansar un rato. Se acostó un momento con los ojos cerrados para dejar pasar el dolor, pero después de un tiempo no los pudo abrir. Sus párpados estaban completamente pegados.



Según contó Megan en las redes, perdió la vista durante unas horas, sufrió fuertes dolores, hinchazón y no podía parar de llorar.





Fuente: tn