Un niño rayó un auto con su bici y dejó un mensajito para el dueño

Un niño de siete años que andaba en bicicleta por la calle rayó sin ninguna intención un auto que estaba estacionado. Y su gesto conmovió a todo Brasil, donde ocurrió el hecho: dejó una nota en la que pidió disculpas y anotó el número de teléfono de su padre para hacerse cargo de los daños a la carrocería.

“¿Cómo me voy a enojar con este niño?”, escribió en su cuenta de Instagram el dueño del auto rayado, junto a una imagen de la carta que le dejó. Tanto impacto causó la publicación en las redes, que el niño fue entrevistado por Globo 1.

“En ese momento pensé: voy a dejar de andar en bicicleta, mi vida como ciclista acabó. Pasé años ahorrando un poco de dinero y luego todo iba a ser gastado en un arreglo. Me quedé preocupado", confesó Benicio, el niño en cuestión.

El padre de Benicio, Marcel, contó que “estaba muy incómodo, seguía preguntando si iba a ser caro. Incluso se lamentaba de que su dinero no iba a alcanzar para pagar el arreglo”.

“Al final del día, el vecino envió un mensaje diciendo que le parecía muy linda la carta, pero que no tenía que pagar nada”, relató Marcel.

Por su parte, el dueño del auto dijo: “Alguien que raya tu auto puede salir corriendo. Me pareció un gesto de dulzura y mucha honestidad, más a esta edad”. Además, confesó que si no hubiera sido por la carta, no se habría dado cuenta del rayón, ya que su auto estaba “un poco sucio”.

