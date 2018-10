Ni la busques: googlear a una reconocida actriz puede llenarte de virus la compu

Ruby Rose es una actriz australiana de 32 años que a lo largo de su extensa trayectoria pasó por distintas series y películas de acción. Su papel en la serie de Netflix "Orange is the new black" le dio trascendencia internacional y su belleza la convirtió en una figura muy buscada en la web, pero también en un peligro para los usuarios de Google.