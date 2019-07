Netflix eliminará las escenas de personajes fumando en sus series o películas

Un estudio de la organización antitabaco, Truth Initiative, se encargó de analizar muchas de las series de Netflix y detectó que en un total de 1.209 representaciones de tabaco se mostraron durante la temporada 2016 y 2017, de las que 866 fueron propias de la plataforma de contenidos en streaming.





En las tres primeras posiciones aparecieron Unbreakable Kimmy Schmidt con 292 representaciones de algún producto de tabaco; en Stranger Things fueron 262 y 233 en Orange is the New Black, la cual está próxima a estrenar su séptima y última temporada.





Según la organización, el consumo de tabaco en series forma parte de una renormalización en el contenido digital, algo que podría convertirse en una grave amenaza para una nueva generación de jóvenes, pues según sus datos aproximadamente 28 millones de personas entre 15 y 24 años son expuestos al tabaco a partir de estos contenidos.





Además, la exposición del cigarro en ese tipo de medios de entretenimiento tan socorridos por las personas, argumentan, supone un importante problema de salud pública porque puede ser un factor crítico asociado con los jóvenes que comienzan a fumar a una temprana edad.





La posición de la plataforma hacia este estudio es de comprensión y mencionó para Variety que todos los nuevos programas con una clasificación PG-13 o inferior excluirán fumar o usar cigarrillos electrónicos y en el caso de las series para adultos, estas acciones serán disminuidas.





Un portavoz de la compañía también explicó que las representaciones de consumo de tabaco no estarán en los programas "a menos que sea esencial para la visión creativa del artista o porque sea características de los personajes, así como histórica o culturalmente importante".





La adicción al cigarro es un problema que deja muchas muertes al año. En México, alrededor de 60.000 personas fallecen a causa de enfermedades asociadas con esta actividad, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Guadalupe Ponciano, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la UNAM, indicó que es "un grave problema de salud pública, porque los fumadores pueden desarrollar múltiples padecimientos no transmisibles como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecciones cardio y cerebrovasculares, así como cáncer de pulmón".

Además, es importante destacar que para los especialistas, el grupo más vulnerable es el de los jóvenes de entre 12 y 15 años, ya que la edad promedio en que estos comienzan a fumar es a los 13 años, el cual es un periodo en el que el aparato respiratorio aún es inmaduro para resistir los componentes tóxicos del tabaco.

En marzo de 2018, la misma organización antitabaco había realizado un estudio similar en el que ponía de manifiesto la presencia del vicio en las producciones de la plataforma, sin embargo, en esta ocasión, la recomendación sí fue escuchada y Netflix hará lo posible para disminuirla.





Contexto