Netflix busca impedir cuentas y contraseñas compartidas

Actualmente Netflix es la plataforma "rey del streaming", cada día tiene un crecimiento exponencial al sumar millones de suscriptores, sin embargo y como cualquier empresa, buscan un mayor crecimiento económico, por lo que tienen en la mira revisar las suscripciones compartidas.





Así lo ha confirmado Greg Peters, director de producto de Netflix, cuando le cuestionaron si estaban haciendo algo para evitar las cuentas compartidas de cara al futuro cuando la plataforma adquiera una mayor madurez y cómo hacen para evitar molestias a los usuarios, en referencia a los resultados financieros del tercer trimestre de 2019 de Netflix.





Ante ello, Peters responde que "actualmente estamos monitorizándolo y estamos analizando la situación. Seguimos intentando usar métodos que no molesten a los consumidores finales, pero actualmente no tenemos grandes planes para anunciar medidas contra ello y hacer algo diferente a lo que estamos haciendo actualmente".





Este plan está pensado para que miembros de un mismo hogar puedan compartir cuenta y verla desde múltiples dispositivos, pudiendo los padres usar el televisor mientras que los hijos usen el móvil o el PC, por ejemplo. Sin embargo, al final se usa para compartir cuenta independientemente de si esas personas viven en la misma familia, ya que además cada uno puede tener su perfil individual con su historial y preferencias.





Otra plataforma de streaming, Spotify, sí está tomando cartas en el asunto, introduciendo medidas más drásticas, como obligando a dar permiso para que la compañía sepa tu ubicación para comprobar si efectivamente estás usando la cuenta en el mismo sitio que el resto de tu familia. Sin embargo Netflix, de momento, no tiene planes de introducir métodos como ese, ya que no entra dentro de los métodos que no molesten a los consumidores finales de los que habla Greg Peters en el vídeo.





Una encuesta realizada por Magid para la cadena CNBC, refiere que un aproximado de 10% de los usuarios de Netflix no paga por su cuenta, y el 36% de los jóvenes entre 16 y 36 años comparte su cuenta con amigos y familiares. La cifra cae al 19% en los menores de 16 años, y al 13% en los de más de 36 años.





Aunque Peters muestra en la entrevista que no tienen de momento planes para acabar con las cuentas compartidas, la compañía sí ha confirmado que siguen monitorizando la situación. Y es que, a diferencia de Spotify, Netflix sí es rentable y no para de crecer, por lo que actualmente no tienen necesidad de restringir a los usuarios y rentabilizar más su plataforma.





Calculan que el valor de Netflix asciende a US$125.000 millones. La compañía online obtuvo un beneficio neto de 1.211,24 millones de dólares en su último ejercicio fiscal, cifra que representa una mejora del 116,7% respecto del resultado de 2017, según ha informado la compañía estadounidense de distribución de películas y series 'online', que cerró 2018 con 139,2 millones de suscriptores en todo el mundo.





Se estima que Netflix podría ingresar unos 135 millones de dólares más si los usuarios que no pagan ahora mismo lo hicieran, aunque eso implica suponer que todos esos que se benefician gratis de otras cuentas pagasen una suscripción individual para ellos.





La IA que ayudaría

La empresa Synamedia, enfocada en el desarrollo de Inteligencia Artificial, dio a conocer en el CES 2019 —evento en Las Vegas donde se presentan los más recientes avances tecnológicos que diversas marcas— un nuevo sistema que podría poner fin a las cuentas compartidas de plataformas de streaming, como Netflix o Spotify. Cabe aclarar, que no se refiere a que ya no deberás tener tu cuenta con otras personas, sino que ya no podrás compartir tu contraseña con más de las cuatro personas permitidas, en el caso de Netflix.





El software consiste en el uso de aprendizaje automático y el análisis del comportamiento para detectar a quienes caigan en la mala práctica de compartir su cuenta con múltiples personas. Algo que, de acuerdo con varios estudios y encuestas, representa grandes pérdidas para las empresas de streaming, por lo que buscarán ofrecer nuevos planes familiares.