Netflix borró una escena de Volver al futuro y se armó la polémica

A 35 años del estreno de Volver al futuro, el boom sigue intacto. O mejor dicho: el fenómeno creció y sumó fans que no había nacido cuando se lanzó la película sobre viajes en el tiempo. En las últimas horas, el filme de Robert Zemeckis volvió al centro de la escena, esta vez por una supuesta censura.

El revuelo tiene que ver con Netflix. La plataforma tiene los derechos de emisión y subió la trilogía, pero un detalle de Back to the future 2 no pasó desapercibido por las más obsesivos. Una secuencia de esa segunda parte fue recortada sin explicación. Y las quejas contra la compañía no se hicieron esperar en redes sociales y foros del filme.

Para ser más específicos, se trata del momento en que Marty McFly (Michael J. Fox) mira la portada de la revista Oh La La, una publicación para adultos francesa. Allí el muchacho del futuro -que había vuelto al pasado para "salvar" el futuro de sus hijos y en esa aventura termina enredado en complejas cuestiones temporales- busca un almanaque de apuestas deportivas, pero se topa con otra publicación "disfrazada".

En la escena original, el protagonista ojea la revista hasta llegar a la portada y exclamar varias veces "Oh LàLà". Netflix prefirió eliminar esa parte de esa secuencia.

¿El motivo de la decisión? Desde Netflix nadie salió a aclarar. Muchos teorizan con que las autoridades de la compañía pretendían que ‌Volver al futuro 2 fuera disfrutada por la mayor cantidad de público posible, incluyendo menores.

Otra hipótesis de los fans es que que hubo problemas legales por el uso de la revista Oh La La, que existe en la realidad.

Lo cierto es que varios fan se tomaron el trabajo de capturar cómo se ve ahora la escena y cómo se veía originalmente. Subieron la prueba a redes sociales y esperan que desde Netflix salgan a explicar. ¿Pero no es una nimiedad? Para los más acérrimos seguidores de la película no es una pavada y expresaron su descontento de todas las formas posibles.

Este año algo similar ocurrió con Disney +: borró un detalle de una escena de Splash, el largometraje de 1984 protagonizado por Tom Hanks y Daryl Hannah. En la secuencia original, tras besarse con Allen, Madison corre hacia el mar y por unos instantes deja al descubierto su cola. El truco de Disney+fue hacer más largo el pelo de Madison -retoque digital- yocultar su parte trasera.

El 12 de mayo el elenco de Volver al futuro se había reunido virtualmente, convocado por el actor Josh Gad, quien da voz al personaje de Olaf en Frozen y que había organizado también el reencuentro de The Goonies, otra película mítica de 1985. El objetivo era recaudar fondos para la crisis del coronavirus.

La reuniónincluyó a Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson --quienes en la película interpretan a Marty McFly, al Doc Emmett Brown y a Lorraine McFly, respectivamente-. También "asistieron" el director Zemeckis, al guionista Bob Gale,las actrices Mary Steenburgen (Clara Clayton en la tercera película de la saga) y Elisabeth Shue (Jennifer Jane Parker), y el cantante y compositor Huey Lewis.