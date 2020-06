La NASA envió las primeras imágenes de un "cielo alienígena"

Con la sonda New Horizons observaron fenómenos únicos de las estrellas en el primer experimento de paralaje interestelar.

Los noticias sobre los misterios en el espacio nos sólo resultan atrapantes para los entendidos. Así, ahora, una sonda de la NASAenvió por primera vez imágenes del "cielo extraterrestre" a la Tierra.

La agencia espacial usó la sonda New Horizons desde un lugar tan lejano como los límites de nuestro sistema solar.

Fue después de aventurarse más allá de Plutón​ para llevar a cabo el primer experimento de paralaje interestelar, según informó esta semana la NASA.

"Es justo decir que New Horizons está mirando un cielo extraterrestre, a diferencia de lo que vemos desde la Tierra", reveló Alan Stern, investigador principal de New Horizons del Southwest Research Institute (SwRI) en Boulder, Colorado, Estados Unidos.

Y continuó con el dato increíble: "Eso nos permitió hacer algo que nunca antes se había logrado: ver las estrellas más cercanas visiblemente desplazadas en el cielo desde las posiciones que las vemos en la Tierra".

Justamente los expertos de la NASA pudieron cumplir el objetivo debido a lo lejos en que se encuentra la nave.Los científicos han usado durante mucho tiempo este "efecto de paralaje" para medir distancias a las estrellas.

Entre el 22 y el 23 de abril, la cámara telescópica de largo alcance de la sonda, que se encontraba a más de 6.900 millones de kilómetros de nuestro planeta, pudo captar a dos de las estrellas "más cercanas", Próxima Centauri y Wolf 359, evidenciando claramente este efecto, explica la agencia.

Para reflejarlo de una manera simple, lo que se logra observar en la prueba es algo similar a cuando colocamos un dedo con el brazo extendido y verlo saltar de un lado a otro cuando se ve sucesivamente con cada ojo, ejemplifica la NASA.

Del mismo modo, a medida que la Tierra gira alrededor del Sol, las estrellas cambian de posición. Pero debido a la enorme distancia de las estrella ningún ojo humano puede detectar estos cambios", agregó Stern.

Los cambios de paralaje son pequeños, claro está, aclaran los especialistas, solamente se pueden medir con instrumentos de precisión.

Cuando las imágenes de New Horizons se combinaron con tomas de las mismas estrellas hechas por telescopios en la Tierra en las mismas fechas, el cambio de paralaje es sumamente visible.

Esta combinación produce una vista en 3D de las estrellas "flotando" frente a sus campos de estrellas de fondo, explican los astrónomos y refleja RT.

"La nave espacial New Horizons es realmente una misión primordial, y esta demostración de paralaje estelar no es diferente", dijo Kenneth Hansen, científico del programa New Horizons en la sede de la NASA en Washington.

Y destacó: "La nave espacial New Horizons continúa alejándose de la Tierra hacia el espacio interestelar y continúa devolviendo datos nuevos y emocionantes para la ciencia planetaria".

Fuente: Clarín