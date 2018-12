Nacieron el mismo día y casi 30 años después se casaron

Ambas mujeres se hicieron amigas en la habitación del hospital mientras esperaban impacientes a sus hijos. Jemma nació el 14 de abril, mientras que Daniel lo hizo un día después, el 15. Durante casi 10 años se mantuvieron en contacto, por lo que Jemma y Daniel formaron un vínculo.



Pero las familias vivían en diferentes ciudades, Jemma en Emerald y Daniel en Monbulk, por lo que luego se volvió complicado el vínculo entre ambas familias y los niños no volvieron a verse hasta el 2013.



Jemma vio en Instagram una peluquería que le interesó. Comenzó a seguirla y notó que pertenecía a la hermana de Daniel, Rhiannon. Poco después, decidió rastrear a Daniel en Facebook y comenzaron a conversar.



La joven pidió un turno en la peluquería para teñirse el pelo y cuando fue, minutos después apareció Daniel. Cuando se saludaron, le dio un beso en la mejilla y el joven se manchó con un poco de tintura, así que ambos comenzaron a reír. "Aunque yo creo que él estaba un poco molesto", dijo Jemma al portal Daily Mail.



La madre de Daniel, Janine insistió en que los amigos de la infancia se tomaran una fotografía juntos para ponerlas en un cuadro junto a otra en la que aparecían cuando tenían pocos años de vida.



Lo que comenzó como una reintroducción, se convirtió rápidamente en una primera cita: "A partir de entonces no nos cansamos de vernos. En el día de la madre en 2014, nos convertimos oficialmente en pareja".



En la víspera de Año Nuevo en 2016, Daniel le propuso matrimonio a su amiga de la infancia. "Dije que sí y no pude borrar la sonrisa de mi cara", contó la mujer. La boda se llevó a cabo más de un año después, en abril de 2017 en Mont Du Soleil en Kallista, Victoria, y se mudaron a su primera casa al día siguiente.



Ahora, Jemma y Daniel esperan su primer hijo que nacerá en el próximo marzo: "Todos piensan que nuestra historia es tan loca. Creo que estábamos destinados a estar juntos".



Fuente: clarin