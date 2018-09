Murió ahorcada tras enganchar su buzo con el picaporte

Después de llegar desde la escuela primaria de Albany, Kimora cambió su uniforme por ropa casual. Aún no está establecido cómo, pero la capucha quedó atrapada en la manija de la puerta apretando el cuello de la menor hasta matarla



Cuando la mamá le pidió a su hijo de 9 años que vaya a ver qué hacía la nena, vio a su hermana delante de la puerta y le dijo a Vonnie que ella estaba "fingiendo estar soñolienta". Sin embargo, cuando la mujer se acercó y le hizo cosquillas en los pies y las axilas, no hubo respuesta.



"Él revisó sus muñecas y la sacudí y le hice cosquillas en las axilas y los pies porque era sensible allí pero no hizo nada", contó en los tribunales.



La policía de South Wales inició una investigación sobre la muerte de Kimora, que entrevistó a su hermano mayor dos veces y le preguntó cómo había encontrado a su hermana.



Además, se llevó a cabo un examen post-mortem que determinó fehacientemente que la causa de la muerte de Kimora fue por una presión en el cuello causada por una atadura.



La policía y los patólogos forenses llevaron a cabo una serie de recreaciones de cómo se había producido el incidente, con un maniquí de la misma altura y peso que la víctima con réplicas del buzo.



El patólogo forense Dr. Richard Jones dijo al respecto: "Todavía me preocupa cómo Kimora se colgó de la manija de la puerta en el pasillo debido a la falta de espacio allí y la imposibilidad de que ocurriera al pasar accidentalmente por el pasado, por ejemplo".



"Si hiciera la pregunta, '¿Es posible que un niño que usa una sudadera con capucha se suspenda de esa manija de la manera sugerida por su hermano?', entonces sí, es posible, pero no sé cómo llegó a esa posición", detalló.



"Dadas las circunstancias, la única explicación posible que se puede dar en este caso fue un agujero en el buzo. Kimora estaba en el pasillo con la cabeza cerca del picaporte como para permitir que quedara atrapada en el mango. No se pudo soltar ella misma: un segundo tomaría perder la conciencia, y la muerte rápidamente llegaría después de eso", llegó a la conclusión el forense auxiliar Nadim Bashir.





Fuente: cronica