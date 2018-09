"Mujer serpiente" mostró cómo era antes de operarse 52 veces

"Tan pronto como cumplí los 16 años, me inspiraron los que me rodeaban para tatuarme. Anhelaba saber cómo era la sensación. Desarrollé una adicción a los 16 años de edad. Cuando llegué a los 18, ya tenía tres tatuajes. Y cuando cumplí 18 años, decidí hacerme mi primera gran pieza", confesó.

mujer serpiente (2).jpg mujer serpiente (3).jpg



Su obsesión por los tatuajes e intervenciones quirúrgicas empezó a los 16 años y desde entonces no ha parado. Hasta el momento, acumula siete años de modificaciones que incluyen cortarse la lengua en dos para parecer serpiente, expandir los lóbulos de las orejas con implantes de silicona y tatuar sus globos oculares de azul, incrustarse gemas en la piel y un sinnúmero de dibujos hechos con tinta.Asimismo, Amber confesó a Daily Mail Australia que sus amigos la tildan de "blue eyes white dragon" o en español "dragón blanco de ojos azules" a causa del color de sus lóbulos en Instagram.Tras difundir sus fotografías en Instagram, la joven comentó que antes no se sentía bonita, pues se veía muy simple. "Cuando veo fotos de antes y después me veo muy simple, odiaba la forma en que solía verme. Era aburrida", se sinceró a DailyMail Australia.