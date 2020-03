¡Qué momento! Estos son los signos más impacientes del zodiaco

Los signos más impacientes del zodiaco no la van a pasar muy bien en cuarentena. El coronavirus ha obligado a los argentinos (y a millones de personas más) a guardarse en su casa durante largo tiempo… y lo peor… no sabemos cuánto tiempo!

Estos seis signos del zodiaco comparten la característica de la impaciencia. ¿Estás entre ellos?

Claro que les molesta esperar. Ni siquiera les gusta “perder el tiempo” en respirar y quieren seguir rápidamente con la carrera de la vida. Si desean algo, lo quieren ya y tratan de hacer sus tareas lo más rápido posible, aunque las hagan mal. Practiquen la poca paciencia que alguna vez tuvieron, si es que la tuvieron.

Se aburren con mucha facilidad. Quieren cambios rápidos. Les encanta romper la rutina y son capaces de hacer cualquier cosa por evitar caer en lo cotidiano. Suelen abandonar proyectos, dejar las cosas a medio hacer. Pues tendrán que ser ingeniosos para que esta cuarentena no sea de lo peor.

Si algo que no es su fuerte, es la paciencia. Tienen infinidad de cualidades y brillan en todos lados pero conservar la calma no se les va bien. No pueden vera otro hacer las cosas lentamente, prefieren hacerlo ellos con tal deque acabe pronto.

Esa vida equilibrada y tranquila que tratan de llevar se arruina cuando pierden la paciencia. Se enojan si los dejan esperando y viven de manera acelerada. Si baja su ritmo de vida, se ponen nerviosísimos.

Si lo que esperaban no se da como querían… la felicidad se convertirá en furia rápidamente!. No les gusta para nada que les pospongan un vuelo, una reunión o los dejen esperando. Si no hallan qué hacer, agarrate!

La impaciencia los gobierna. Si hay algo que les requiere mucho tiempo y dedicación,entonces lo dejan. Prefieren actividades rápidas, cortas y dinámicas. Nunca dejan de mirar el reloj.