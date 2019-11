Mitos y verdades sobre la depilación en la zona genital

"Quizá esta protección no sea solo local, también podría impedir el ingreso de otros gérmenes de acción más sistémica". "Los resultados son parciales y requieren de más datos, pero se puede concluir que los que tienen un excesivo cuidado del vello (aseo extremo) con depilación de más de 11 veces al año tienen más probabilidades de contraer ITS tanto cutáneas como secretoras, además de piojos; en cambio en los "aseo de alta frecuencia" y los "de baja frecuencia" las ITS son más propensos a enfermedades de contacto, incluidos la pediculosis", concluyó el especialista.