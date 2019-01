¿Mito o realidad? Un disgusto grave puede causar cáncer

La palabra cáncer es devastadora, esencialmente porque en el imaginario popular se asocia con una condena a muerte, y esto lleva a desarrollar múltiples hipótesis acerca de sus causas.





"Preguntas como ¿por qué me toca a mí? ¿qué me lo produjo? son habituales y normales", cuenta Graciela Jacob, socióloga y médica especializada en Medicina Paliativa. Pero enseguida agrega que en las investigaciones de los últimos 30 años no se logró demostrar la relación entre factores psicológicos, como el estrés o la depresión, con la aparición del cáncer. Sin embargo, sí pudieron demostrar algunos mecanismos por los cuales, una vez producida la enfermedad, estos factores inciden en la capacidad del organismo de responder a los tratamientos o de evitar la producción de metástasis.





Estadísticamente más del 80% de los cánceres dependen de las influencias ambientales o se relacionan con hábitos de vida. Por eso, todas las campañas de prevención se centran en recomendaciones acerca de la dieta y el estilo de vida.





Para finalizar, Jacob aclara que "el cáncer no se produce como un solo efecto, no existe ninguna situación de la vida que pueda por sí misma desencadenarlo, y que solo existe evidencia muy limitada del rol que juegan los factores psicoemocionales en la iniciación de la enfermedad".