Mirá que signo del zodiaco se caracteriza por su maldad

2. Cáncer

Tienen ideas negativas y obscuras que son destinadas a buscar venganza cuando tienen que herir emocionalmente a alguien. La ambivalencia de sus emociones los convierten en irritables y rencorosos. Si alguien lastima a un Cáncer, lo pagará exponencialmente.









4. Capricornio





5. Géminis





6. Leo





7. Aries





8. Tauro





9. Sagitario





10. Libra





11. Virgo





12. Acuario

Los nacidos bajo este signo son los maestros de la maldad. Si quieres estar a salvo, lo mejor es mantenerte alejados de un Escorpión enojado y vengativo. No tienen piedad ni limites. No conocen el arrepentimiento y nunca pedirán perdón.Es un signo muy rencoroso. Tienen la capacidad de convertir la vida de otra persona en un completo infierno si así se lo proponen.Es un signo que se caracteriza por su ambición, timidez, perseverancia, pesimismo y rencor. No conocen el significado de la palabra piedad. Herir su orgullo es igual a ganar a un enemigo para toda la vida, y luchará hasta verte destruido.Ten cuidado con los geminianos, suelen ser extremadamente dulces, pero cuando tienen que tratar mal a otra persona, destilan veneno mortal. La dualidad de su signo se traspasa a su carácter y pueden pasar de ser sinceros a ser mentirosos. Su egocentrismo les da un toque de maldad de la que debes alejarte de inmediato.Es un signo cargado de tiranía, ambición, poder y prepotencia. Siempre busca que se haga lo que ellos quieren.Generalmente es un signo cargado de energía, entusiasmo y bondad, pero cuando son agredidos, todas esas cualidades sufren un cambio, ahí conocerás la maldad de un Aries. Su ira no conoce limites y no son capaces de medir el mal que provocan a los demás.Los nacidos bajo este signo se caracterizan por ser conservadores, trabajadores, leales y perseverantes. Sin embargo, su perseverancia los lleva a la necedad y se vuelven tercos y testarudos. Piensan mucho en la venganza; hasta que el otro les pide perdón, entonces se vuelven más racionales.Tienen un genio insufrible y repentino. Su sentido infantil los lleva a ser caprichosos. Son muy fáciles de provocar, por lo que programan venganzas. Afortunadamente, todo se les pasa muy pronto y lo olvidan.Son tranquilos y civilizados al momento de resolver conflictos. Siempre y cuando no se amenace su paz interior, no tendrán problemas.Los nacidos bajo el signo de Virgo, generalmente son personas bondadosas. Amantes de la perfección, analíticos y pacientes. Estás capacidades de análisis los llevan a ser obsesivos al momento de defender sus intereses o creencias.Su alto sentido altruista, su honestidad y tolerancia hacia los demás, generan un escudo que protege a los nacidos bajo el signo de acuario contra toda la maldad.okchicas