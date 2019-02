Mirá que necesita cada signo para aprovechar la energía del sol

Dicen los Maestros Orientales que elegimos el momento para nacer: "La conciencia milenaria de un ser, espera el instante perfecto planetario para vivir una experiencia en la Tierra. La conformación de ese día, hora y lugar es única e irrepetible y es la posición del Sol lo que orienta las velas a la meta del alma".







Aries: El Sol ilumina la oscuridad de la ira, la intolerancia y la competitividad. Activa la fuerza de iniciar la determinación, el propósito y la consideración justa a los demás. Observa bien tu entorno, obsérvate bien después a ti y concentrá tus energías en algo concreto que responda a tus inquietudes. Todo está en ti. No busques demasiado tiempo fuera.

"En el campo de batalla, el único combate exitoso será sobre ti mismo".El Sol ilumina la oscuridad del egoísmo, la rigidez de criterios el excesivo amor por lo material. Activa la fortaleza, la decisión y el compartir. Hay que amar las cosas bellas que nos rodean y compartirlas sin apego.Somos materia y espíritu. Tenés que renunciar a sacar provecho de los recursos, tan solo disfrutar de esos recursos que la naturaleza te ha dado, sin buscar más, sin pretender menos, sin querer poseer, sin olvidar aprovechar y reconocer lo que sí tenemos y somos." Ve a la montaña, solo ascenderás hasta la cumbre con flexibilidad y humildad".El Sol ilumina la oscuridad de la dualidad, el querer imponer la autoridad y el uso de máscaras no reales. Activa la fluidez, la adaptabilidad, y la interacción más rápida y dinámica en la comunicación con los demás.Mientras se comparte, se integra y se diluye la separatividad mental, la experiencia se abre considerablemente y la mente es el principal factor o sede de este intercambio de intenciones o motivos, hay interacción, intercambio, ganancia mutua.Tus conocimiento tienen que ser útiles a la vida cotidiana.Es necesario desarrollar armonía en el movimiento de las ideas y ser flexible con las mismas." El Sol se eleva en todo su esplendor, pero solo tu generosidad transmitirá luz".El Sol ilumina la oscuridad del apego, el miedo y cierta arrogancia y dominio. Activa virtudes de protección, cuidado y servicio a la familia. Tu naturaleza es enseñar a otros actitudes correctas dentro del ámbito familiar.Ser sabio no significa tener mucha experiencia, sino ser capaz de aplicar la disponible; menos pasos, pero más firmes; menos dudas, más seguridades, menos complejos, más autorrealidad; menos ilusión, más complementariedad con el entorno circundante. "No se puede avanzar por donde no se puede caminar"."Meditá, los fracasos solo podrán quedar atrás con verdadera devoción".El sol ilumina las oscuridades del egocentrismo, autoritarismo y el orgullo. Activa la voluntad generosa, la creatividad y el amor.Sos un faro para otros, una vez que desarrolla su propia luz. Es fuente que alimenta, es nutrición sana.El impulso de la vida que procuró el nacimiento fue cuidado en su justa medida, creció para expandirse y generó un entorno protector. Ahora, ha de expresarse libremente sin dañar a nada ni a nadie."Un Sol superior te aporta sus rayos para que humildemente perfumes la vida de tus semejantes."El Sol ilumina las oscuridades de la critica y el prejuicio. Activa la voluntad de servir, el orden y la maestría sobre la vida.Renunciar al control en cualquiera de sus manifestaciones abre la puerta a vivir la vida con menor tensión, más tiempo, y con más ligereza de cargas, puesto que supone aumentar su ritmo de experiencia en términos de libertad: se puede describir la existencia pero no vivir aferrados a las pautas."Deja que la poderosa luz de la estrella, disuelva la apatía y las reacciones para servir".El Sol ilumina las oscuridades de la duda, el comparar o juzgar. Activa el equilibrio, la diplomacia, la belleza y armonía.Pacificar sin sufrir, acercar sin forzar, atraer sin exigir. Vencer el miedo a perderse en el otro, a relacionarse, a fluir en sentimientos unidos, a crecer juntos, a no separarse nunca aunque se distancien físicamente."Dejá de galopar en direcciones contrarias, y recibirás mas entendimiento y sentimientos".El Sol ilumina las oscuridades del deseo pasional, la posesividad y el miedo a no ser. Activa la autotransformación y el vuelo al mundo espiritual para verlo en la vida material.Aprendo a volar más ligero de emociones y apegos y deseos personalistas. Necesito depurarme, purgarme, transformar mis deseos inferiores.Hay que construir para satisfacer necesidades que son comunes a un grupo de gente. La luz mayor será ausencia de interés propio."Cede el poder a tu corazón y el dragón de muchas cabezas será vencido por amor".El Sol ilumina la oscuridad de la ignorancia, el dogmatismo y la utopía. Activa la búsqueda de la verdad, la libertad y la aceptación de diversas culturas. Ver y observar al mismo tiempo que aplicar, discernir para después elaborar en lo práctico. Salir para volver a confiar y desarrollar para gestar el camino. Salir de uno mismo y contemplar a otros para alcanzar referencias válidas para muchos. Aplicar también en grupo para observar los resultados." Cargá combustible de luz, para que con la lámpara en mano veas hacia adentro y no hacia afuera".El Sol ilumina las oscuridades de la ambición, el poder y el liderazgo destructivo. Activa la persistencia, la voluntad de realizar y el respeto por la vida. Disponé de tu fuerza y colocala al servicio de otros.Comprender al otro, acercarse, y sin depender de él, ayudarle. Todo es real, contemplado desde ojos nuevos, todo es irreal contemplado desde la ignorancia. La sabiduría se realiza por aplicación práctica de lo un día concebido. La realidad se impone a lo imaginado. Todo aquí depende de la transparencia de los ojos que observen." Aceptá y agradecé los ciclos de ahogo como necesarios y la luz será un nuevo salvavidas."El Sol ilumina las oscuridades de la rebeldía, el extremismo y la ofensa. Activa la amistad sincera y el amor incondicional sin barreras. Nadie puede quedarse fuera, no pueden evolucionar unos más que otros de manera desconectada.No interpretar más allá de las palabras ni generar conceptos o idealismos que se salgan de la realidad práctica. Enseñar con el ejemplo y no con la ideología y ser severo sólo con uno mismo. Practicar la unicidad de todas las partes y colaborar en grupo para fines comunes. Todos deben ganar por igual."Impulsá tu soledad creativa e inclínate hacia la verdadera religión".El Sol ilumina las oscuridades del rencor, la fantasía y la victimización. Activá el cerrar ciclos, la unidad entre las cosas y la sensibilidad por el dolor ajeno. Traes el Amor por la vida en todas sus manifestaciones.Habrá que amar sin pedir nada a cambio; entregar sin esperar recibir; pedir ayuda igual que saber ofrecerla; animar a otros a seguir; desarrollar una fe superior que aliente a los nuevos comienzos."Sé un caminante solitario, para dejar las pesadas cargas sobre tu corazón".El giro del Sol ha llegado a su fin. Caminó por todo el Zodíaco. Te ha dado su luz."Así como los rayos del Sol llegan a la Tierra, tu conciencia interior, una vez despertada empieza a trabajar en cada célula del cuerpo y en cada fibra, en cada nervio corporal. Todo tu cuerpo se llena de luz. Tu Sol es el Corazón y el Amor su expresión", con esas palabras lo define Osho.tn