Mirá los resultados de sólo beber agua durante un mes

Si nos deshiciéramos del hábito de beber gaseosas, jugos y bebidas alcohólicas, y nos limitáramos a tomar el solvente universal por treinta días, obtendríamos grandes resultados inmediatamente.



Según establece el diario de neurociencia Frontiers, cuando bebemos solamente agua durante 30 días seguidos nuestro cerebro reacciona más rápidamente.



Es simple, el agua dispone de una gran cantidad de oxígeno en su composición y el cerebro necesita mucho de este para funcionar de manera eficiente.



Si ingerimos entre 8 y 10 vasos de agua al día como nos recomiendan los especialistas, entonces lograremos mantener nuestra piel hidratada adecuadamente. Si cumplimos con esto nos veremos beneficiados de una piel brillante, sin arrugas y suave.



Por otra parte, la publicación Full Fit Sure afirma que el consumo de agua adecuada neutraliza los niveles de pH y fortalece la inmunidad contra los cálculos renales y otras enfermedades.



Además podremos combatir el dolor en el cuerpo y hasta dolores de cabeza.



Si tomamos agua la sangre no logrará espesarse y con ello podremos disminuir las probabilidades de padecer un ataque cardíaco y también la presión arterial.



¿Sabías que el agua ayuda a reconstruir el cartílago amortiguador?



Gracias a esto las articulaciones pueden moverse suavemente, reduciendo el daño provocado por la tensión. Una ingesta de agua adecuada puede llevar a la mejora de la flexibilidad de las articulaciones.



Si eliminas los desechos de tus órganos vitales y todas las toxinas dañinas entonces podrás reducir la grasa existente también en tu organismo.



Para lograrlo debes beber agua, agua y más agua.



Con el pasar del tiempo tu cuerpo comenzará a consumir menos calorías, eliminarás el líquido y bajarás de peso sin recuperarlo.



El agua no solo limpiará tu cuerpo, también reducirá el hambre.



Beber agua ayuda a que el organismo sea más dinámico independientemente a la dieta que estés llevando. Consumir dos vasos de agua (400 ml) justo después de despertarse aumentará nuestro metabolismo en un 24%.