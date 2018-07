Mirá las imágenes que captó el fotógrafo que fue derribado en el gol de Croacia

La selección de Croacia venció a Inglaterra en la prórroga y se clasificó a la final del Mundial de Rusia 2018. El gol de la victoria fue de Mario Mandzukic al minuto 109. Los jugadores croatas se enfilaron hacia la tribuna con sus hinchas, pero se tropezaron en la zona de fotógrafos. Allí se encontraba Yuri Cortez, reportero gráfico de la agencia France Press (AFP), con la cámara en la mano derecha bien firme, no dejó de tomar fotos. Desde el césped tuvo un ángulo inédito en la cobertura.

yuri cortez

Josip Pivaric festejó directo hacia la lente del fotógrafo salvadoreño radicado en México. Mandzukic, hombre del gol, le ofreció su mano para levantarle y le estrechó la mano. También se le acercó Iván Rakitic para preguntarle si estaba bien. Domagoj Vida, defensor, le dió un beso en la frente durante la celebración.

croacia2.PNG

croacia3.PNG

"Anotan el gol y corre Mandzukic a nuestra esquina. Tengo el lente 400 (milímetros) y a la par el lente gran angular para ese tipo de situaciones. Se arremolinaron enfrente mío, llegaron los jugadores de la banca y empezaron a caer encima mío. Sentí cómo se volteó mi silla y tuve la cámara siempre en la mano y no dejé de disparar", comentó Cortez.

festejo con el fotografo

El momento retratado por colegas de Cortez fue retomado por distintas cuentas en Twitter y compartida cientos de veces. En ellas destacaron la tenacidad para capturar imágenes desde un incómodo lugar así como la perspectiva que tuvo del festejo desde el césped. "Los jugadores me preguntaron si estaba bien, uno de ellos me dio mis lentes que terminaron doblados", agregó el fotoperiodista.

croacia4.PNG croacia5.PNG croacia6.PNG

"Nunca me había sucedido algo así. Antes me había pasado algo más leve: festejan y se detienen en el córner, pero esta vez me cayó encima, prácticamente, todo el equipo y nunca dejé de tomar fotos", menciona Yuri Cortez. Su teléfono móvil no ha parado de recibir mensajes y llamadas para entrevistarlo. "Salí prácticamente huyendo del estadio, había gente que iba detrás de mí. Mis jefes me preguntaron cómo estaba y me dijeron que fui parte de la nota del día", contó.

Los usuarios de redes sociales destacaron la profesionalidad del fotógrafo que no retiró el dedo del disparador en ningún momento. El equipo de Croacia jugará por primera vez una final de la Copa del Mundo y lo hará contra Francia en Moscú, el próximo domingo.