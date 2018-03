Mirá las características de Venus en tu signo zodiacal

A partir de la descripción observen con cuál de estas posiciones se sienten identificadas para aquellas personas que no conocen su carta astral.





Venus en astrología no solo habla del amor, desde la mirada femenina, también representa las hijas, la forma de valorarse y sentirse estimada, el gusto en el vestir, en lo que atrae y enamora desde distintas preferencias, los colores que son más afines, todo lo que sea belleza, arte y equilibrio, justicia; es simbólico de Venus según su ubicación en la carta astral.





Venus en Aries





Ama luchando, su nivel de acción y determinación la lleva a los grandes logros de su vida, conquista, se desilusiona ante la cobardías y los cobardes, va al frente sin pensar en las consecuencias, colores importantes marcan su estilo de ropa con un toque deportista ,la enamora quien sabe llegar a las más altas cimas y le da un lugar junto en sus proyectos.





Venus en Tauro





Es la reina de los placeres y la sensorialidad, sus formas redondeadas atraen la sensualidad, todo lo que sea disfrutar la moviliza y enamora, colores sutiles que tengan que ver con la naturaleza son su mejor opción, las artes manuales y corporales están en su camino de expresión femenina. Su relación con el cuerpo el desarrollo en estas áreas de expresión profesional o laboral, es el espacio donde se mejorará su autoestima.





Venus en Géminis





Una gran comunicadora, las relaciones y diálogos fortifican su forma de amar. Brilla su personalidad en las reuniones, con amigos, fiestas, siempre tiene toda la información que los demás están buscando. La enamora quien sepa escucharla, quien tenga una conversación que satisfaga su curiosidad. Los atuendos versátiles, con colores de moda siempre estarán en su closet.





Venus en Cáncer





El vínculo con la familia, el hogar, es tan importante que no puede amar quien no ama la seguridad que para ella da la familia y la madre. Sus placeres están en la casa, con sus apegos de recuerdos, fotos, souvenirs guardados que le recuerdan momentos de felicidad. Ama desde una gran contención y se siente amada cuando se la acepta con sus caprichos de niña mimada. El color blanco plateado tiene que ser parte de alguna prenda o accesorio que la ilumina en su belleza de mujer.





Venus en Leo





Se muestra muchas veces altanera, por miedo a que el otro no pueda ver sus valores, que se muestran en el proceso de conocerla, magnánima, organizada para dar lo mejor de su amor en sus relaciones. No soporta que quien la ama, no reconozca sus capacidades. Brilla sin quererlo, por su porte de grandeza. Los brillos y los dorados son parte de un buen gusto que posee. Ama desde el corazón con pasión constante.





Venus en Virgo





Es simple para amar, y la entrega es desde el toque delicado de una doncella, que siempre estará en ese momento que se la necesita. Ama en los detalles, en hacer su lugar un espacio acogedor y agradable. Necesita sentir que quien la ama, le da seguridad y la contiene ante sus miedos a la imperfección. Los ocres, amarillos siempre tienen que estar en su atuendo, vitalizando su contacto con lo real y concreto.





Venus en Libra





La armonía de una belleza que cruza los estereotipos de mujer, es simplemente agradable, emana un equilibrio que se manifiesta por sí mismo. Solo hará el esfuerzo por lo que siente que ama y combina con arte y belleza. Necesita que quien la ame le de tranquilidad, paz, que la acompañen en su proyecto de realización, no soporta las injusticias. Verdes acuosos pueden combinar con su natural belleza.





Venus en Escorpio





La intensidad de su apasionada forma de amar, no es para cualquiera. No hay medias tintas, es o no es, la amas o la odias. Profunda, sanadora, transformadora de todo lo que toca. Quien la ama tendrá que demostrar que ella es, lo más venerado, porque el fantasma de los celos puede ser la crisis de su vida. Su mirada llega hasta lo más profundo y puede dar la vida por quien ama. Su forma de vestir es parte de mostrar su potente sensualidad.





Venus en Sagitario





Mira hacia los más lejano y ve donde llegara amando. Fresca, liviana para estar donde la naturaleza se expande y la llena de libertad. No le des rutinas, horarios rígidos, déjala abrirse hasta expandirse si la quieres amar. Los atuendos alegres, ropa suelta que la deja subirse a una bicicleta o el transporte que la lleve hasta sus sueños. Viajera y gran compañía para conocer lugares nuevos.





Venus en Capricornio





Su sentido de responsabilidad la mostrara rígida y dura, pero su amor es absolutamente seguro, intachable, corazón noble que ama con sus reglas, con su esfuerzo para dar lo mejor y que la seguridad de que nada faltara en el proyecto de pareja. Su estima se siente reforzada ante el amor de una persona que la ayuda a sostener el proyecto de vida y profesión. Su falta de expresión en la forma de amar, se equilibra cuando se observa la capacidad de hacer grandes esfuerzos por las personas que ama.





Venus en Acuario





La independencia de su mente se abre para amar con un sentido tan avanzado, que muchas veces no es comprendida. Necesita que la amen, sabiendo que no es una mujer cualquiera, que tiene ideas tan renovadoras, que son de avanzada. Ama sabiendo, su mundo de conocimientos es la forma que muestra su solidario amor. Con una mirada que brilla e ilumina es la gran compañera y amiga. No necesita reglas para vestir y adornar su belleza. Todos los colores están en su vestuario.





Venus en Piscis





Sus ojos sueñan, sus sueños la inundan de ilusiones y fantasías, mas allá de sus quejas, siempre dará más de lo que puede y quiere dar. Siempre necesita ese toque romántico, buena música y caricias, palabras dulces, la enamoran. Necesita de silencios, para hundirse en sí misma y perder los límites que le dan la realidad. No la presiones con certezas y estadísticas necesita, creer mas allá de lo que se ve. Los azules oceánicos tienen que estar en accesorios, pañuelos, faldas que adornen las redondeadas caderas de un Venus en Piscis.





Fuente: mdzol