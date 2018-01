Mirá la amiga de Ronaldinho que es furor en Punta del Este haciendo jueguito

Verla dominar la escena permite pensar que su ADN agrupa la técnica brasileña y el temperamento argentino. En Uruguay, tierra de garra futbolera, pensó en dejar la pelota de lado, aunque sea por unos días. Guitler llegó a Punta del Este para pasar las fiestas junto a familiares y amigos. Decidió pasar una semana en la Playa Mansa para escaparle a la multitud, sin saber que su destreza y habilidad con el balón reunirían a su alrededor a decenas de personas. "La gente no podía creer que una mujer, en bikini, hiciera jueguitos y no se le cayera la pelota", dijo a Infobae.





"Juego profesionalmente al 'futvoley' en Brasil, un deporte impulsado por grandes futbolistas brasileños. Lo que sucedió en Punta del Este fue hermoso: comencé a realizar jueguitos con mis hermanos y la gente se dedicaba a observarnos. Muchas mujeres me preguntaron si jugaba al fútbol o de dónde era. Luego se viralizó un video, pero lo que estábamos haciendo era 'futvoley', en donde se compite en pareja, con reglas similares al voley pero sin utilizar las manos", explicó la carioca fanática de Botafogo.

"A Ronaldinho lo conocí hace 5 años y luego forjamos una gran amistad. Nos vemos bastante, aunque él viaja mucho y a veces es complicado. Me ha dado consejos, sobre todo de cómo colocar el cuerpo a la hora de rematar o cómo dejar el pie cuando suelto la pelota. Con el que sí jugamos (junto a Bianca, su compañera de equipo) seguido es con Renato Gaúcho -actual director técnico de Gremio de Porto Alegre-, que tiene casa en Rio de Janeiro y nos encontramos en Ipanema para divertirnos", agregó Guitler, quien visitó Buenos Aires en 2017 para disputar un Sudamericano de 'futvoley', en el cual obtuvo el primer puesto.





"Soy formada en administración de empresas, trabajo junto a mis padres y estoy realizando un posgrado sobre marketing deportivo. Me estoy relacionando mucho más al deporte. Comencé a ganar más dinero tras las competiciones y me acerqué a esta disciplina que en Brasil tiene una Confederación y crece cada día más", sostuvo.





Asegura que, aquellos que lograron verla, no conocen ni el 10% de lo que puede hacer con la pelota. También que gran parte de su talento se lo debe a su país natal: "Es normal en las playas de Brasil ver a muchas chicas jugando a la pelota. El fútbol femenino en nuestro país está creciendo a gran escala, al igual que en Argentina y en otros países de la región. Me invitaron a varios eventos para lograr que más chicas continúen, y siempre digo que muchas cosas que hoy me salen las aprendí en la playa: entrenando y disfrutando", concluyó.