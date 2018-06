Mirá la actitud de una mujer al ver que un hombre se masturbaba a su lado

"Hoy vine a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón a entregar mis documentos del servicio social. Casi a punto de llegar se sube este sujeto muy arreglado, de traje y todo, se me hizo raro que de tantos lugares vacíos que habían, se sentó justo a mi lado, no le tomé tanta importancia y seguí viendo mi celular; en eso me percato que traía un folder en la mano y lo acomoda de una manera como para taparse la entrepierna", narró la joven en su cuenta de Facebook.





"Quise seguir en lo mío pero ya en estado de alerta. Después colocó su mano en su miembro" por encima del pantalón y empieza a tocarse, justo cuando lo empecé a ver de reojo puse mi celular a grabar sin que él lo notara hasta que empezó a codearme como para que volteara y fue ahí donde decidí encararlo, pero como siempre el muy cobarde solo pudo pararse y huir, no sin antes mentarme la madre y hacerme huevos (una señal obscena)", continuó.





En el video se observa al hombre hacer algunos movimientos con la mano y cómo se molesta cuando descubre que lo están filmando. Antes de bajarse, enojado, la joven le grita: "¿Crees que no sé lo que estás haciendo, cerdo?"





"Si hay algo que realmente odio en la vida, es a los malditos depravados. Desgraciadamente por alguna razón tengo 'suerte' para toparme con especímenes de este tipo", escribió la estudiante cuya publicación ha recibido muestras de apoyo y al mismo tiempo mensajes misóginos.





Lamentó que nadie hiciera nada por ayudarla. En menos de 24 horas, la publicación se ha convertido más de 15.000 veces.

Fuente: Infobae