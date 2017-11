Mirá el ranking de las cirugías plásticas más elegidas de cada sexo

Y allí valen las consideraciones que aportan los propios especialistas consultados, existen los pacientes que llegan al consultorio con la foto de tal o cual artista en la mano y piden: "¡Me gusta esa nariz o ese mentón!". Los profesionales deben trabajar en pos de la armonía, sin que ningún paciente pierda sus rasgos. Ocurre muchas veces que el paciente más necio no para hasta encontrar el médico que le dice lo que quiere escuchar.





La médica Griselda Seleme –Cirujano Plástico MN: 80.033-remarcó: "No estoy de acuerdo con el tipo de cirugía, en la cual queremos cambiar nuestra cara un 100% y perder la frescura propia de cada persona. En la Argentina no se ven tantas personas llegar a ese extremo; hay miles de cirugías pero enseguida se nota lo que es poco natural. Incluso se ve gente muy bien operada sin signos de cirugía".





Desde hace 10 años, la ASAPS -Asociación Americana de Cirugía Plástica- recopila información sobre los tratamientos estéticos más elegidos por el país norteamericano y actualiza las nuevas tecnologías y últimas tendencias en la medicina estética. En los últimos años los tratamientos no invasivos crecieron de manera exponencial frente a los números de los diferentes procedimientos quirúrgicos. En 1997, los quirúrgicos llegaban a 900.000 contra 740.751 de los no invasivos. Sólo entre el 2016 y 2017, los no invasivos alcanzaron los 11.674.745 con nuevas técnicas de aplicación y los quirúrgicos quedaron en 1.979.595 casos.





Según las estadísticas del 2017 la ASAPS reveló que en los Estados Unidos en estos dos últimos años hubo un incremento de demanda de cirugías quirúrgicas y no invasivas, dejando más de 15 mil millones de dólares en procedimientos estéticos representando un 11% más que el año anterior.





Se consultó al cirujano Fernando Felice (MN: 108.614), especialista en Cirugía Plástica, quien reveló cuales son las cirugías que más se realizan los argentinos, hombres como mujeres. Desde las más comunes hasta las más riesgosas.





Mujeres





1- Lipoaspiración





Encabeza el podio de las cinco más pedidas. Esta cirugía es un proceso que está destinado a eliminar las adiposidades localizadas que la dieta y el ejercicio no pueden quitar. Se puede aplicar en depósitos de grasa de diferentes áreas corporales como la papada, grasa del corpiño -por encima de la mama y próxima a la axila), grasa abdominal, cintura, dorso, entre pierna, pantalón de montar y rodillas.





Los pro de realizar esta cirugía hará que la indumentaria se ajuste y el cuerpo se vea más delgado pero la liposucción no tiene la intención de mejorar el aspecto de la celulitis o la piel suelta, advierte la ASAPS.





"Existen diferentes técnicas de aplicación para realizar la cirugía, lipoaspiración ultrasónica, convencional o láser. El tiempo estimado de la operación es de 40 a 60 minutos y la recuperación puede llevar de 3 a 7 días".





2- Aumento mamario





Tiene el claro objetivo de realzar el volumen de las mamas, logrando el mayor aspecto natural y atractivo. Elegir el volumen mayor o menor depende del paciente, aunque por lo general los médicos son quienes sugieren uno para que no sea excesivo.





"Siempre aconsejo a mis pacientes sobre qué tamaño o volumen es ideal, ya sea por su estatura, ancho de hombros y características en la piel. El tiempo en el quirófano es de 40-60 minutos y la recuperación de 5 a 10 días".





¿Dónde se colocan las prótesis? Dos opciones. Debajo del músculo pectoral, que se encuentra entre el tejido mamario y la pared torácica o debajo del tejido mamario y la parte superior del músculo pectoral.





3- Abdominoplastia





El resultado de éste es lograr un abdomen plano, sin exceso de grasa ni piel teniendo los músculos abdominales tensos. También va acompañada de la lipoaspiración, que es la encargada de eliminar la grasa.





También llamado tummy tuck tiene como finalidad eliminar la grasa pero esta tendrá contras. Deja una cicatriz ubicada en la zona del bikini, la ASAPS recomienda realizar la operación una vez que la mujer decida no volver a tener hijos ya que los resultados de la cirugía pueden influir así como también el aumento de peso post-tratamiento.





"La mayoría de las mujeres lo realizan post parto en la zona donde hay estrías, pudiendo eliminarlas en su totalidad. Ésta es una de las cirugías que tiene mayor duración dentro del quirófano, entre 60 y 90 minutos, con una recuperación de hasta dos semanas".





4- Levantamiento de mamas





A pesar de ser estética, también está indicada cuando las mamas se ven caídas y sin volumen. En los casos de mamas caídas pero que conservan un buen volumen, se indica solo realizar un levantamiento que se puede lograr con diferentes técnicas según cada caso.





"Algunas de mis pacientes se potencian los resultados y terminan colocándose prótesis mamarias. En una hora de quirófano se realiza la operación y la recuperación es de una semana".





¿Cuándo considerar operarse? Luego del embarazo, la lactancia, el aumento y la perdida de peso y el envejecimiento normal pueden ser una de las causantes de flacidez en los pechos.





5- Blefaroplastia (cirugía de párpados)





Una cirugía que está indicada para quitar el exceso de piel y bolsas de grasa en los párpados superiores e inferiores. Esta es una de las técnicas indicadas para mejorar el aspecto de la mirada.





"No solo se puede hacer como operación quirúrgica sino también combinándolo con el uso de láser de CO2 y toxina botulínica , quienes potencian el resultado. El tiempo es de 60 minutos y la recuperación de 1 a 2 semanas".





Pros de la Blefaroplastia : elimina la hinchazón y las bolsas debajo de los párpados y la piel con 'capucha' de los párpados superiores dando un aspecto más joven. Esta cirugía se la realizan por lo general personas que tienen problemas de visión a raíz de los parpados sobresalientes y el tratamiento no deja cicatriz ya que logra ocultar en los pliegues naturales.





Hombres





1- Rinoplastia y Rinomodelación





A través de la rinoplastía -cirugía plástica de la nariz- se puede modificar el dorso, el ancho, elevar las narices caídas y también las diferentes deformaciones nasales que generan disconformidad en los pacientes y lo quieran cambiar.





La alternativa no quirúrgica se llama rinomodelación, y consiste en generar pequeñas modificaciones en la nariz sin llegar a una cirugía. Esto se logra mediante el uso de rellenos con ácido hialurónico y se realiza en un consultorio médico.





Las contras: Según el tipo de cirugía que se desarrolle puede dejar cicatrices en la base de la nariz, traer problemas a futuro en la piel o la ruptura del tejido cutáneo el cual llevará tiempo ajustarse a la nueva apariencia.





2- Reducción de mamas masculinas (ginecomastia versus adipomastia)





Muchos hombres tienen en su región pectoral un aspecto femenino en sus mamas, lo cual es independiente de la edad. En algunos casos de debe a la presencia de grasa localizada, aunque en otros es por la glándula mamaria. El tiempo de la cirugía es de 40 minutos y la recuperación es de 3 a 5 días.





"Antes de realizar esta operación yo recomiendo realizar una ecografía diagnosticada ya que de esa forma se sabrá si la cirugía será una lipoaspiración (adipomastías: presencia de grasa localizada) o adenomastectomía masculina (presencia de la glándula mamaria masculina)".





¿Deja cicatrices? Varía, dependiendo de la cantidad de tejido mamario que tenga y la elasticidad de la piel. Los hombres que tengan pechos más grandes tienen a tener cicatrices más grandes.





3- Lifting Facial





Con el paso del tiempo, el rostro es el primero que delata las imperfecciones de la edad. En algunos pacientes aparece como flacidez marcada, otros pérdida del contorno mandibular o perdida del volumen facial en general.





El objetivo del lifting facial es reposicionar los tejidos faciales ofreciendo un aspecto más joven sin eliminar la naturalidad en los resultados. Tiempo de aplicación, 60 a 90 minutos y la recuperación de 10 días.





La ASAPS explica los tres métodos de cómo realizar un lifting: el tradicional, el de incisión limitada y el levantamiento de cuello. Por lo general los hombres eligen esta cirugía a partir de los 40 años.





Rejuvenecimiento facial tradicional: el cirujano hará incisiones en la línea del cabello en las sienes, continuando hacia abajo y alrededor de la parte frontal de las orejas y escondidas en los pliegues naturales detrás de las orejas en el cuero cabelludo.





Cirugía estética de incisión limitada: el cirujano hará incisiones cortas en la línea del cabello, empezando por las sienes y continuando hacia abajo y alrededor de la parte frontal de las orejas, ocultas en los pliegues naturales. También puede haber incisiones en los párpados inferiores, el área temporal o debajo del labio superior.





Levantamiento de cuello: el especialista hará incisiones comenzando en frente de los lóbulos de sus orejas y continuando detrás de sus orejas en el cuero cabelludo inferior. También habrá una pequeña incisión debajo de su barbilla.





"La cirugía plástica en muchos casos estimula a autoestima, pero no siempre es la cura de los problemas. He rechazado pacientes porque estaban en un mal momento emocional para operarse y eso les iba a complicar más las cosas; al igual que cuando el grupo familiar no apoya una cirugía de uno de los miembros, se hace difícil transitar el post operatorio, por la angustia o la culpa", concluyó Seleme.





Siempre hay que estar muy atentos -pacientes y médicos- a que los tratamientos sean seguros, así como la excelencia de los resultados. Deben siempre realizarlos especialistas en medicina estética certificados por sus respectivas sociedades. En el caso argentino, SACPER y SCPBA y SAD. Es indispensable que los productos cuenten con la aprobación de la ANMAT y FDA.





