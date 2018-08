Mirá cuáles son los mejores smartwatch para tener

Los smartwatch fueron el primer paso de los wearables tech. Hoy, todas las marcas de tecnología

tienen el suyo, el que perfeccionan modelo a modelo. Además, las marcas de relojería tradicional

más innovadoras también presentaron sus versiones, desarrolladas con experimentados partners.

Elegimos los cuatro más destacados, las últimas versiones que presentaron Apple, Samsung, Tag

Heuer y Montblanc, pensados para todo tipo de usuario.





APPLE WATCH SERIES 3





Si todos tus gadgets son Apple, tenés que tener el Apple Watch Series 3, el último en lanzarse. Viene con LTE y no decepciona. Permite realizar llamadas conectado a headphonesbluetooth y soporta hasta 18 horas de uso. Tiene 8 GB de capacidad para almacenar tus canciones, es resistente al agua (pero no sumergible) y tiene conexión Wi-fi, GPS y altímetro. Viene con una correa standard, pero hay cientos de modelos y estilos para elegir. ¿La mejor? La de Hermés. Si lo que estás buscando es un monitor de actividad, el Apple Watch no es la mejor propuesta. Se consiguen a partir de los 329 dólares más impuestos.

smartwach (2).jpg





SAMSUNG GALAXY WATCH





Presentado ayer, la nueva generación GalaxyWatchpromete hasta 80 horas de duración. Tiene conexión LTE para realizar llamadas por fuera del teléfono y vendrá en dos tamaños, 46 y 42 milímetros ambos en formato circular. El GorillaGlassasegura resistencia frente a los golpes. Tiene la funcionalidad de medir el estrés del usuario teniendo en cuenta sus pulsaciones y presión. Viene con 4 GB de capacidad de almacenamiento y son resistentes al agua y al polvo. Vas a tener que esperar porque recién saldrá a la venta en USA dentro de 15 días.

smartwach (3).jpg



TAG HEUER CONNECTED MODULAR 41





TagHeuer es "la" marca de relojes. Hace relativamente poco se sumó al mundo de los smartwatch. El último modelo que lanzó es el Connected Modular 41, una opción cuatro milímetros más pequeño que el Connected Modular 45 lanzado en marzo de 2017. Creado en conjunto con Google e Intel, la pantalla tiene una resolución de 390 por 390 píxeles y 8GB para almacenamiento. Es sumergible hasta 50 metros y tiene GPS se linkea perfecto con equipos iOS y Android. ¿Su valor? La friolera suma de USD 1.200 más impuestos, 400 dólares menos que el modelo más grande.

smartwach (4).jpg



MONTBLANC SUMMIT SMARTWATCH





Montblanc también tiene su smartwatch. De 400 por 400 píxeles, es un considerable tamaño de pantalla que viene recubierta por cristal de zafiro curvado. Su caja tiene 46 milímetros de diámetro y está inspirado en una antigua colección de la marca. Sólo tiene 12,5 milímetros de grosor y es resistente hasta 50 metros de profundidad. Viene en caja de acero o titanio (de mayor valor) y tiene ocho opciones de correas fácil de cambiar. Tiene el sensor de ritmo cardíaco, brújula, barómetro y 4 GB de almacenamiento. Tiene un traductor activado por voz y permite bajar las aplicaciones de Google Play. Su precio asciende a 945 euros y si es de titanio 1090. Sólo para caballeros que sepan admirar esta marca.





Fuente: elintransigente