El militar polaco que se infiltró en el campo de concentración nazi y alertó al mundo

En 2020 se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz. La escala del horror nazi ha quedado de alguna manera comprendida en ese hecho, a tal punto que las Naciones Unidas decidieron designar como Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto al 27 de enero, en memoria a la entrada de las tropas soviéticas al campo de concentración.

El fin de la Segunda Guerra Mundial​ en 1945 hizo que el mundo pudiera percibir el alcance y la escala de la barbarie, pero las fuerzas aliadas ya conocían en detalle lo que ocurría en Auschwitz desde 1940, todo gracias a la labor de un militar polaco llamado Witold Pilecki que se infiltró en el campo de concentración y vivió en carne propia lo que sucedía con los prisioneros. Su historia fue rescatada gracias a un libro del ex corresponsal de guerra Jack Fairweather, recientemente publicado, llamado The Volunteer: One Man, an Underground Army, and the Secret Mission to Destroy Auschwitz (El voluntario: un hombre, un ejército clandestino y la secreta misión de destruir Auschwitz).

“La resistencia francesa es muy conocida, pero en realidad, más de la mitad de toda la inteligencia de Europa continental que llegó a Londres provino de la clandestinidad polaca", afirmó Fairweather en una reciente entrevista con The Washington Post, que publicó además algunos detalles y extractos del libro.

Witold Pilecki nació en una familia aristocrática polaca en 1901, y peleó contra los soviéticos en la Guerra polaco-soviética entre 1919 y 1921. Tras la guerra se instaló en el campo, pero fue nuevamente llamado al servicio activo en 1939 tras la invasión nazi a Polonia. Luego de que el país cayera en manos de Alemania, Pilecki se unió a la resistencia polaca, que pasó a la clandestinidad.

Fue justamente su primera misión la que terminaría por marcar el resto de su vida: lograr que lo arresten y lo manden a Auschwitz. La resistencia lo planteó como una tarea voluntaria, y lo que buscaban era recolectar información sobre el lugar, organizar una célula de resistencia, y tal vez liderar un levantamiento. Corría 1940, y sólo se sabía que Auschwitz era un trabajo de campos forzados para prisioneros de guerra polacos.

Fue así que Pilecki se metió en medio de una redada de la Gestapo, y terminó en un tren rumbo al campo de la muerte más infame de la historia mundial.

No hay que pudiera haberlo preparado para la brutalidad que encontró allí. Al momento de bajarse del tren, fue apaleado por los guardias. De forma aleatoria, diez hombres fueron ejecutados en el lugar. Un hombre que confesó ser médico fue golpeado hasta morir. A los que quedaban en pie, les robaban las posesiones que tuvieran encima, les rapaban el pelo, les asignaban un número y los llevaban a formar una fila.

"Que ninguno de ustedes imagine que saldrá de acá vivo", anunció un guardia del SS según afirma el libro. Todavía no habían empezado las ejecuciones en cámaras de gas, pero el crematorio ya funcionaba, y las ejecuciones sumarias estaban a la hora del día.

Pilecki pasaría dos años y medio en medio del horror. Infestado de pulgas, desnutrido y cerca de colapsar por el agotamiento, el soldado polaco logró sin embargo armar una resistencia dentro del campo de concentración. Al principio eran tan solo algunos que conocía de antes, pero crecieron hasta llegar a ser cerca de mil personas. Formaron una red que robaba y distribuía comida y ropa, saboteaba los planes de los jerarcas del lugar, y protegía a los heridos y enfermos.

"Salvo un episodio con un espía de la Gestapo, ninguno de los casi mil hombres que formó esa resistencia traicionó a Pilecki, algo increíble en el contexto de muerte y violencia en el que estaban", comentóFairweather. "Construyó algo realmente importante".

"Bombardeen Auschwitz"

Una de las tareas de Pilecki era recolectar información que pudiera servirle a la resistencia en el exterior. Esto se logró hacer mediante ciertos prisioneros que lograban salir de Auschwitz, un escape al que sólo podían acceder aquellos capaces de pagar los sobornos que los nazis pedían. Durante su investigación para el libro, Fairweather descubrió que mucha de esa información logró viajar a través de Europa hasta los más altos mandos militares en Londres.

El primer mensaje de Pilecki fue tan contundente como inesperado: "Bombardeen Auschwitz". Aún si significaba que él moriría, sería una muerte piadosa para todos los que estaban allí. Además, había que detener a los nazis, imploró.

Según la reconstrucción que hizo el autor, los británicos llegaron a considerar esa opción como viable. Finalmente la terminaron desechando debido a que el Ejército estaba al límite de sus capacidades, y una operación de ese tipo excedería sus reservas de combustible.

Los mensajes a lo largo de los dos años que Pilecki permaneció en Auschwitz fueron empeorando cada vez más. Informó sobre los experimentos médicos con humanos, las pruebas a las cámaras de gas, la llegada de contingentes de prisioneros judíos, hombres, mujeres y niños, que morían unos tras otros.

En un momento dado, el militar polaco llegó a pedir que, si no se podía bombardear el campo, al menos se ataquen las vías del ferrocarril, que permitían la llegada diaria de prisioneros.

Para Fairweather, la decisión de los ingleses de no atacar Auschwitz era entendible, dado su situación. Sin embargo, la entrada de Estados Unidos al conflicto supuso la inyección masiva de recursos militares, modificando drásticamente la situación de las fuerzas aliadas. La duda sobre cómo un bombardeo a Auschwitz hubiera modificado el desarrollo de la guerra es una de las mayores preguntas sin respuesta que dejó el conflicto.

Escape en la madrugada

En 1943, Pilecki tiene claro que los aliados no van a atacar Auschwitz, y decide que ha llegado la hora de huir. Planifica su escape junto a otros compañeros, y en la madrugada del 27 de abril logra escabullirse a través de la panadería del campo de concentración.

Ya afuera, volvió a unirse a la resistencia polaca, pero la estadía en Auschwitz lo afectó profundamente. Sufriendo seguramente de estrés postraumático, le costó reintegrarse y reconectar con sus familiares y amigos, y se pasó horas y horas escribiendo sobre su experiencia, según relata el libro. Después de la guerra volvió al campo de concentración, donde se reencontró con otros sobrevivientes.

El fin de la guerra no supuso la paz para Pilecki. La entrada de la Unión Soviética significó la instauración de un nuevo régimen tiránico, y el militar polaco seguía comprometido con la idea de una Polonia libre. Siguió trabajando para la inteligencia británica, hasta que fue descubierto por las autoridades comunistas. Fue interrogado, torturado, y enviado a juicio por ser un "enemigo del Estado".

Witold Pilecki fue ejecutado en mayo de 1948.