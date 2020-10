En el mes de octubre la Luna nueva está en Libra: desafíos para todo el zodiaco

Como cada vez que el cielo mengua y se vuelve a concentrar en una Luna nueva, la energía baja y hay más predominio de la sombra por las noches. Esta lunación se da en grado 23 del signo de Libra y ocurrirá el viernes16 de octubre de 2020alrededor de las 16:30 (hora Buenos Aires).

Esta nueva etapa mensual del 16 de octubreimplica la búsqueda de un nuevo equilibrio personal y nos hará revisar dependencias innecesarias, puesto que se da en cuadratura a la triple conjunción de planetas en Capricornio y en oposición a Marte en Aries.

Ya tenemos a la tríada espectacular de este año, Júpiter, Saturno y Plutón, directos en Capricornio, y aunque Marte continúa retrógrado hasta el 14 de noviembre,el cielo se pone lentamente en marcha.

¿Qué equilibrio estoy sosteniendo forzadamente que no me permite romper la crisálida para que la mariposa vuele? Los "falsos self" (falsas identidades) librianas que juego para el afuera (la sonrisa, los halagos, la diplomacia) se revisan para encontrar un punto de balanza más verdadero, más justo para todos. ¿Qué hay detrás de lo que se muestra autosuficiente? Quizá una niña insegura que busca aprobación constante. ¿Qué hay detrás de lo que se muestra dependiente? Quizá una fortaleza oculta.

Pero esta máscara para el afuera, si está vacía, no nos dejará fingir más, porque lo inestable se pondrá a temblar bajo el impacto de Marte en Aries (ira, explosión, bronca acumulada) y de Capricornio (conexión con lo verdadero).

Nuevas etapas para equilibristas

Esta energía lunar se podrá metabolizar con rituales de sahumos, flores y danzas, todo tipo de expresiones artísticas que muestren de una forma equilibrada las crisis y los cambios que transcurren en otro nivel. Perfumes, aromas, tierra y flores que esperan ser cosechadas. Colores, pintura, orden de objetos en la casa y decoración, días idealespara aquellos que estén en el medio de una mudanza, soñando con una espacio más armónico que los cobije.

Los artistas pueden tener golpes de inspiración en forma de versos, colores, fotografías. Pero los más arriesgados hablarán de asuntos de justicia social y política que involucrarán a las jerarquías y a los poderes estatales y económicos. También estarán aquellos que emprendan uniones de compromiso afectivas, noviazgos, convivencias, nuevas etapas de pareja y sociedades de negocios. Todo lo "de a dos" toma impulso estos días.

¿Rituales para profundizar en el amor o intencionar un nuevo compañero de vida? Sí a todo!

Palabras con corazón

Cierta ansiedad por concluir cosas antes de tiempo, por pensamientos obsesivos y que no llegan a tocar la realidad, son la consecuencia de Urano en Tauro en oposición a Mercurio retrógrado en Escorpio (hasta el 3 de noviembre). Revisar los hábitos mentales y desentrañar si nos está llevando mucha energía tal o cual análisis es tarea de estos tiempos.

Podemos tener conversaciones originales y enriquecedoras, de profundidad escorpiana y sin pelos en la lengua. Nos atrevemos a decir lo que nunca dijimos, a verbalizar lo oculto.

La verdad en el otro

Este momento de balanza libriana que tiene dos polosnos propone involucrarnos de lleno con la verdad que hay en el otro y el "problema"que hay en el otro. "El infierno son los otros", esa famosa frase de Sartre que nos conecta con la dificultar de salir del narcisismo y encontrarse con lo de afuera: alguien que me muestra el otro lado de las cosas.

Con la oposición de Neptuno en Piscis a Venus en Virgo que se encuentra en el cielo, nos será fácil ver las imperfecciones ajenas, dificil taparlas con canciones de amor romántico. El amor exigirá realidad, compromiso y proyectos, como reza esa frase de meme que circula por estos días: "cuidar es el nuevo te amo".

Cuidarnos, unir puntos de vistas, hacer alianzas y confrontar de manera positiva, para llegar a acuerdos, nos hará sentirnosmás fuertes para enfrentar estructuras de poder y convenciones que ya no son necesarias. "No puedo estar solo", "de qué sirve vivir sin compartir", "quiero encontrar un socio para emprender", son otros lemas de esta lunaciónque puede encontrar a aquellos que pasan la cuarentena en soledadcon muchas ganas de enamorarse y sociabilizar.

Abrirse y mostrarse vulnerable es la fortaleza de estos días. A ser valientes para sentirnos frágiles y conectados.

Por la astróloga y periodista Clara Gualano. IG: @claragualano