Mejor no digas nada: consejos para visitar puérperas

"Durante el embarazo -continúa Rosetto-, el foco y lo importante pareciera estar puesto por sobre todas las cosas en lo físico. Por ejemplo, cada vez que una famosa es madre los titulares apuntan a 'adelgacé X kilos en el mes, o engordé...' Siempre la mirada puesta en lo corporal o estético, en si se recuperó o no se recuperó el deseo sexual, las ganas de volver a trabajar... Siempre puesto esto en salir de lo inmediato de ese estado. Si verdaderamente estuviéramos conectadas con la vida y con lo que está sucediendo, decir o pretender que una mujer engorde poco, o esta frase 'estás igual', 'quedaste igual', 'parece que no te hubiera pasado un embarazo por encima', 'parece que no hubieras tenido un hijo' serían vistas como un insulto a la vida y al proceso que estamos atravesando. Nada más lejos que estar igual que antes."