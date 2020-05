Una médica, y el abrazo con su hijita después de casi dos meses sin verse por el Coronavirus

Emocionante: una niña de siete años finalmente se reunió con su madre por primera vez en casi siete semanas. Un video emotivo capturó el momento en que la pequeña Ruby corrió a los brazos de su madre, después de estar separada de ella durante casi dos meses debido a la actual crisis de salud.

Mientras que Ruby generalmente vive en casa con su madre, Lisa Cave, de 40 años, que trabaja como cuidadora en un hogar de atención para residentes discapacitados, Lisa tomó la decisión “desgarradora” de enviar a Ruby a quedarse con su padre en el mes de marzo.

Ruby sufre de asma severa y problemas respiratorios, y debido al trabajo de Lisa, la madre decidió que no podía poner en riesgo la vida de su hija al continuar viviendo con ella. Lisa, de Stalham, Norfolk, dijo que se sentía como “alguien le había arrancado el corazón” después de enviar a Ruby a quedarse con su padre.

Por eso, la semana pasada, Lisa decidió que no podía esperar más para ver a su pequeña niña y condujo las diez millas hasta la casa de Paul en Mundesley, Norfolk, para sorprender a Ruby.

Al principio, ella no me reconoció, porque estaba vestida con la ropa protectora. Pero cuando se dio cuenta de que era yo, voló a mis brazos y solo lloró. Ella seguía diciéndome que me ama y me extraña. Ese abrazo me ayudará a pasar las próximas semanas.

Lisa dijo que si bien no fue una decisión fácil enviar a Ruby a vivir con su padre, “no podía arriesgarse a ser la que la infecte” por el lugar donde trabaja. “Por suerte es muy inteligente para su edad”, dijo la orgullosa madre. “Y ella entiende por qué mamá no puede estar con ella”.

Fuente: intriper