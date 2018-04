Marvel quiere más directoras mujeres para sus películas

La productora de Marvel Studios, Victoria Alonso, espera que más directoras mujeres se sumen al Universo Cinemático de Marvel (MCU) en los próximos años. En una entrevista a The Hollywood Reporter, dejó en claro que no solo será pronto, si no que espera que sean varias. "La cosa es así, nosotros queremos a la mejor persona para el trabajo. No creo que sea justo para la película decir "esta tiene que ser dirigida por un hombre" o "tiene que ser dirigida por una mujer", creo que tiene que haber una búsqueda consciente por el mejor candidato y afortunadamente, a medida que vayamos avanzando, será mitad y mitad", declaró.



Alonso trabaja en Marvel Studios desde 2006 y ha conseguido ser una de las piezas clave de la compañía. Trabajando en el mundo de los efectos especiales por mucho tiempo, ella era una de las pocas mujeres en el set. Solo estaba acompañada por maquilladoras, peinadoras y vestuaristas. "No me enorgullezco. No tengo poder por estar yo sola. Estoy contenta de sostener la bandera, pero no quiero estar allí sola. Quiero ser la primera de muchas, no la primera y única", agregó en la entrevista.



Pronto llegará Captain Marvel con Anna Boden ocupando por primera vez el rol de directora en una película del MCU, aunque co-dirigiendo junto a Ryan Fleck. Además esta será la primera peli protagonizada enteramente por una mujer, rol a cargo de Brie Larson. Tal vez el film que podría estar dirigido solo por mujeres sea la esperada peli de Black Widow en solitario. Aunque en el futuro las mujeres podrían dirigir otras franquicias y no solamente películas protagonizadas por mujeres.



Está llegando una nueva era a Hollywood, una que permite mayor diversidad de voces en el negocio de las películas. Los estudios están más atentos que nunca a introducir mujeres y gente de color detrás y delante de las cámaras. Esto no afecta solo a los pequeños films independientes, si no también a las grandes producciones. Con solo ver lo que Wonder Woman o Black Panther lograron a nivel taquilla pero también en la crítica y en el público, es fácil entender que estas movidas no son excepciones.



Fuente: TNT