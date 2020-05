Cómo mantenerse sexualmente activo en época de coronavirus

A medida que los países de todo el mundo lentamente vuelven a la vida, los gobiernos están experimentando exactamente qué tan prescriptivos deben ser al dar pautas sobre cómo las personas deben navegar por la nueva normalidad, incluso en el sexo y las citas.

Aunque no existe evidencia de que el coronavirus pueda propagarse a través de secreciones vaginales o semen, muchos de los funcionarios de salud aseguran que la masturbación es la forma más segura de mantenerse activos sexualmente durante la pandemia de coronavirus. Otros, sin embargo, instan a las personas a encontrar “compañeros sexuales” para pasar la cuarentena.

Dacher Keltner, un sociólogo de la Universidad de California en Berkeley, se preocupa por el impacto a largo plazo del distanciamiento social en las personas. Sostiene que el tejido de la sociedad se mantiene unido incluso por el contacto físico más pequeño. “El tacto es una condición social tan importante como cualquier otra cosa”, dice. “Reduce el estrés, hace que las personas confíen unas en otras y permite la cooperación. Cuando miras a las personas en confinamiento solitario que sufren de privación táctil, ves que pierden la sensación de que alguien les respalda, que son parte de una comunidad y están conectadas con otros".

“La sexualidad es un impulso vital, es una necesidad y una función bio-psico-espiritual y social de las personas. Cada uno y una, de acuerdo a la cultura en la que han evolucionado y están inmersos, gestionarán el espacio y el modo en que su sexualidad se manifieste en el estadio pandemia-postpandemia”, expresó en diálogo con este medio la doctora Beatriz Literat, médica sexóloga clínica y ginecóloga del Departamento de Gineco-Sexo-Estética de Halitus Instituto Médico.

Para la especialista, “en algunas sociedades el contacto físico representa un tipo de vinculación a la cual se le da un valor, mientras que en otras, es solo un estilo de saludo sin mayor trascendencia". "También existen personas para las cuales la sexualidad es una forma de vehiculizar sentimientos de conexión y afecto, mientras que para otras, es la simple descarga de un impulso o la satisfacción de una necesidad biológica. En ese sentido cada país y cada sociedad buscará su propio modelo, que estará relacionado con sus costumbres y estilo de vida”, aseguró.

En abril, el gobierno argentino recomendó el sexo virtual en medio del aislamiento obligatorio. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, convocaron al médico infectólogo José Barletta, que difundió recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus a través de la vía sexual.

Barletta recomendó apelar a las videollamadas, el sexo virtual y el sexting y recomendó específicamente lavarse las manos después de la masturbación y desinfectar teclados, pantallas y juguetes sexuales una vez concluido el acto.

Sin embargo, en los Países Bajos, los funcionarios holandeses relajaron las reglas del gobierno sobre el sexo durante la pandemia de coronavirus, recomendando la semana pasada que los solteros encerrados encuentren “amigos sexuales”. Reconociendo que el contacto humano es importante, la guía dice que las dos partes deben estar en estricto acuerdo sobre la limitación de la propagación del virus.

“Discutan juntos cómo hacer eso mejor”, decían las pautas. “Siga las reglas en torno al nuevo coronavirus”. Los funcionarios del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos aclararon más tarde ese consejo, sin embargo, eliminaron el término “sex buddy” o compañero sexual, del sitio web después de llamar la atención de los medios de comunicación internacionales.

Una portavoz de la agencia le dijo al sitio web de noticias holandés NU.nl que el consejo no fomentaba los “contactos sexuales al azar”, pero que las personas que ya se conocían o estaban en relaciones pero no vivían en el mismo hogar podían tener relaciones sexuales sin violar pautas de salud. Las autoridades holandesas dijeron que si un compañero estaba aislado debido a una infección por coronavirus sospechada o confirmada, el sexo a distancia aún era posible, como contar historias eróticas.

“Tiene sentido que, como soltero, también desee tener contacto físico”, se lee en la guía actual de la agencia. Anteriormente en la pandemia, el gobierno holandés, como otros en todo el mundo, había aconsejado a las personas tener relaciones sexuales solo con parejas estables.

“Una de las sugerencias planteadas es buscar un ‘amigo sexual’, es decir una persona que inspire confianza, con quien se establezca un acuerdo de cuidado mutuo, especie de ‘monogamia sin pareja’ dentro del marco de una relación erótica en la cual ambos disfrutan del acuerdo y vencen el miedo. Si aparece este ‘amigo’ será condición conocerse y prolongar el encuentro sexual hasta ganar confianza. El touch and go tendrá que ser reemplazado por un trust and touch, es decir 'confío y toco’, y esa confianza será el resultado del acuerdo de no estar con otras personas y de dejar pasar un tiempo antes de tener sexo”, explicó a Infobae Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo.

Para el especialista, para que ese tiempo de conocimiento y espera no sea tan desesperante, el sexo virtual o la masturbación presencial pueden ser formas alternativas para mantener la distancia de los cuerpos. “Ver cómo el otro se masturba, masturbase juntos, usar juguetes sexuales o pedir que el otro los use, etc., son prácticas que ayudan a liberar tensiones hasta que los cuerpos puedan disfrutar sin miedos y en libertad”, manifestó.

En Dinamarca, el jefe de salud del país dio su bendición incluso a los encuentros sexuales casuales durante la pandemia. “El sexo es bueno. El sexo es saludable", dijo en abril Soren Brostrom, director general de la Autoridad de Salud de Dinamarca, según The Local DK, un sitio de noticias en inglés. “Somos seres sexuales y, por supuesto, puedes tener sexo en esta situación”.

Sin embargo, en Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades de los Estados Unidos, los funcionarios recomendaron la masturbación y sugirieron evitar el contacto sexual con personas en otros hogares. "Eres tu pareja sexual más segura", sostienen las pautas de Nueva York y Los Ángeles. “El próximo compañero más seguro es alguien con quien vives”.

Los funcionarios de San Francisco recomendaron “limitar el sexo a su (s) pareja (s) principal (es)”. En Washington, la oficina del alcalde les dijo a los residentes que tener relaciones sexuales con una pareja residente estaba bien, siempre y cuando primero verifiquen que su pareja también se sienta bien. “El sexo y el contacto cercano lo estarán esperando cuando se sienta mejor”, aseguró a los residentes en un comunicado.

Oregon fue más allá. En un póster detallado, la Autoridad de Salud de Oregón ofreció gráficos para acompañar sus sugerencias. “Evite besar a alguien que no sea parte de su pequeño círculo de contactos cercanos”, decía el aviso. Los funcionarios de salud también alentaron a los socios a considerar las plataformas de sexting y chat web para el sexo remoto.

Besarse, por supuesto, puede propagar el coronavirus, y los investigadores en China descubrieron que el coronavirus puede permanecer en el semen, según un artículo publicado este mes en JAMA Network Open, una revista médica revisada por pares. Si bien esto no prueba que el virus pueda transmitirse sexualmente, los expertos dicen que el contacto cercano con una pareja implica cierto riesgo.

En Inglaterra, Jenny Harries, subdirectora médica, dijo en marzo que las parejas que vivían en direcciones separadas deberían optar por permanecer separadas o mudarse juntas. “Durante un período bastante significativo en el futuro, deberían probar la fortaleza de su relación y decidir si uno desea ser residente permanente en otro hogar”, indicó Harries. Matt Hancock, secretario de estado de salud y atención social, agregó que las parejas deben “tomar una decisión y seguirla”.

Como parte de las recomendaciones sobre cómo proceder durante este tiempo, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia emitió un comunicado con sugerencias sobre las prácticas sexuales y el COVID-19. Primero y principal, recuerda que “todas las personas deben quedarse en casa y minimizar el contacto con otros para reducir la propagación del Covid-19”. Por eso, en primer término sugiere que “la abstinencia puede ser una alternativa válida mientras perdure la crisis”.