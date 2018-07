Mami albañil: la mujer que se hizo famosa enseñando albañilería en Instagram

Por el rubro al que se dedica se hace llamar la anti influencer, aunque también es buscada por las marcas para mostrar productos y sortearlos en su comunidad.





Y, más allá de las redes sociales, planea publicar un libro con editorial Planeta y también se prepara para participar en el programa que el ex tenista Pico Mónaco tiene en el canal KZO.





-¿Cuándo comenzó con la cuenta de Instagram?





-Empecé con la cuenta de Instagram hacia fines de septiembre del año pasado, pero en realidad hice arreglos toda mi vida. En la casa en la que vivimos antes alquilábamos, pero cuando nació mi segunda hija en 2013 el dueño la puso en venta, la compramos y ahí empecé con las obras grandes. Antes pintaba muebles o tapizaba sillas. Todas iniciativas que demandaban poco dinero.





-¿Qué presupuesto fue el que la hizo pensar que podía realizar los trabajos por usted misma?





-Lo primero que hice fue el piso del cuarto de mis hijas. Me querían cobrar $30.000 y dije "no puede ser tan difícil" entonces miré un video en Youtube sobre cómo trabajar con microcemento. Lo instalé y me costó solo $3500. Justo en la misma época una amiga contrató a un albañil para realizar el mismo trabajo y gastó fortunas y, para peor, no le quedó bien. Cuando vio el mío no lo podía creer. Luego, realizamos la pileta con un albañil, pero teníamos que hacer el borde térmico y nos presupuestaron $60.000 para instalar las baldosas. Finalmente las coloqué con una inversión que osciló entre los $8000 y los $9000. Así de a poco me fui animando. Hoy pinto, pongo zócalos nuevos, realizó hidrolaqueados, entre otros trabajos.





-¿Estudió algo relacionado?





-No. Estudié cocina y luego estuve en el mundo de la publicidad y el cine, hace ya 15 años atrás. Tenía una inmobiliaria para cine que alquilaba casas por día, entonces trabajaba desde casa y tenía tiempo para hacer cosas. Además, mi casa es vieja y lo necesitaba.





-¿Cómo surgió la idea de abrirse la cuenta de Instagram?





-Estaba en un asado con amigos y comenté que estaba colocando microcemento en la escalera. Entonces me cargaron y me dijeron "¿Qué te hacés la albañil?" y les respondí que iba a abrir una cuenta para que me siguiera todo el mundo. Al principio eran amigos y familia, pero luego llegué a los 1000 seguidores, a los 5000, a los 6000 y en el verano explotó.





-¿Y los tutoriales cuándo empezaron?





-Al principio me daba vergüenza aparecer en Instagram y no hacía videos ni historias hasta que produje el primer tutorial en el que explicaba como instalé el borde de la pileta. La gente se enganchó, me di cuenta que iba por el lado de los tutoriales y me animé a mostrarme. El 90 por ciento de mis seguidoras son mujeres. La albañilería es un rubro con mala prensa y aburrido. Entonces me empecé a disfrazar y cantar. Hice un tutorial para despedirme de la humedad con el tema de Valeria Lynch "Qué ganas de no verte nunca más". Mi cuenta tiene humor y, además, aprendés. La albañilería no está asociada a la mujer, pero mostrándola como algo divertido se animan a hacerlo. Me empezaron a llamar de la tele, de diarios y en febrero se acercó la gente de editorial Planeta para hacer un libro. En un momento sentí que se me iba todo de las manos porque era mucho en poco tiempo.





-¿ De qué tratará el libro?





-Es un libro de tutoriales con fotos con indicaciones de lo que necesitas y medidas de seguridad para hacer grandes y pequeños arreglos. Desde colgar un cuadro hasta poner cerámicos.





-¿Cuándo la buscaron las marcas?





-Las marcas aparecieron bastante temprano. Pensé que surgirían en los 50.000 seguidores, pero a los 5000 ya me llamó la gente de Sinteplast y después más marcas y está bueno. Trató de que no sea publicidad acartonada o forzada porque es algo que a mí no me gusta cuando lo veo. Además de marcas me llamaron de canales para ir a la tele y voy a tener una participación en el programa de Pico Mónaco en KZO en vivo con competencias.





-¿Interactúa con sus seguidores?





-Sí, total. Al principio cuando arranque la cuenta recibía más halagos tipo "¡Qué genia!" pero hubo un momento en que con videos sobre cómo pintar las paredes a los tres días recibía un millón de fotos de gente que me mostraba lo que estaba haciendo del estilo de "Estoy pintando", "Estoy hidrolaqueando". Yo uso el hashtag girlpower para empoderar a las mujeres, pero siempre con responsabilidad. No soy arquitecta ni maestra mayor de obras. No me meto en cosas estructurales ni con el gas porque no sé, ni me corresponde. Para eso hay profesionales. Contesto todos los mensajes aunque a veces me retraso. Cuando uno crece en Instagram se debe a sus seguidores, me parecería mal no contestar.





-¿Por qué se define como anti influencer?





-Me autodenomino anti influencer porque mis fotos son un desastre. Ahora hice un curso con una fotógrafa, pero a la gente le gustan las imágenes auténticas y descontracturadas que tiene la cuenta. Además, Instagram se actualiza todo el tiempo y yo voy aprendiendo a los ponchazos. No sigo al pie de la letra los códigos de las influencers y a la gente le gusta. Se identifican mucho. Porque muestro fotos de mis hijas y mi casa que es un caos, no es perfecta. No es una casa de revista de decoración y me genera una conexión y una llegada diferente.





Fuente: lanacion