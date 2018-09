Maldito cáncer: uno de cada 5 argentinos padecerá la enfermedad

El 20 por ciento de hombres y mujeres desarrollará algún tipo de cáncer durante su vida en la Argentina, mientras que uno de cada ocho varones y una de cada once mujeres morirá por esta enfermedad en el mundo, según el informe Globocan 2018 presentado este miércoles por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El mismo informe asegura que este año habrá 18 millones de casos nuevos en el mundo, y que casi diez millones de personas morirán. El cáncer de pulmón es el más agresivo, con 1,8 millones de muertes previstas este año en el mundo (18,4% del total), por delante del cáncer colorrectal (881.000 muertes, 9,2 % del total), del de estómago (783.000) y del de hígado (782.000).





"Estas nuevas cifras muestran que queda mucho por hacer para responder al aumento alarmante de la carga mundial del cáncer y que la prevención debe desempeñar un rol clave -aseguró en un comunicado Christopher Wild, director del IARC-. Es urgente poner en marcha políticas eficaces de prevención y de detección precoz para completar los tratamientos".



Casi la mitad de los nuevos casos y más de la mitad de las muertes por cáncer en el mundo en 2018 serán en Asia, principalmente en China, en parte porque esta región concentra casi el 60% de la población mundial.



Entre los hombres, el de pulmón es el más diagnosticado y constituye la principal causa de muerte por cáncer, con alrededor de uno de cada cinco casos. El IARC habla de un "aumento preocupante" de este cáncer entre las mujeres: para ellas es la causa principal de muerte por tumores en 28 países.



El cáncer de mama sigue siendo el que más muertes provoca: 627.000 al año. Y representa también alrededor de un cuarto de los nuevos casos diagnosticados. El segundo es el colorrectal en los países desarrollados y el de cuello del útero en los países en desarrollo.



El aumento del cáncer se debe al crecimiento demográfico, al envejecimiento de la población y a la evolución de la frecuencia de los factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio y la alimentación desequilibrada, asegura el informe. Entre "un tercio y dos quintos" de los nuevos casos podrían ser evitados eliminando o reduciendo la exposición de factores de riesgo conocidos, relacionados con el modo de vida y el medioambiente.



"Argentina no se diferencia demasiado del promedio mundial. Tiene una tasa de incidencia de 217 casos por 100.000 habitantes, cifra que la posiciona dentro de los países con incidencia de cáncer media-alta", explica a Clarín Reinaldo Chacón, presidente de la Fundación para la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer. El Globocan 2018 ya habla de una incidencia de 230 mil casos. "El cáncer de mama sigue siendo el de mayor cantidad de casos nuevos tiene, 19 mil por año. El colorrectal también aumenta en los dos sexos, y entre los varones los de mayor incidencia siguen siendo los de próstata y pulmón", agrega Chacón.



"El cáncer de mama y el colorrectal son más comunes en los países desarrollados. Y en esto Argentina tiene cifras más parecidas a Europa que al resto de América Latina y Asia, será porque Argentina tiene mucha clase media. Estos cánceres están relacionados con nuevos hábitos de más sedentarismo y la alimentación. Si bien no hay una dieta anticáncer, sabemos que la obesidad es un factor de riesgo", explica el especialista. Lo mismo dice sobre el cigarrillo, relacionado directamente con el cáncer de pulmón, pero nocivo para todos los demás.



Para Graciela Abriata, coordinadora de Epidemiología del Instituto Nacional del Cáncer, los números absolutos crecen, pero al ritmo de la población. "Lo que sí está en aumento en mujeres es el cáncer de pulmón y el colorrectal, y tiene que ver con los hábitos. Las mujeres no han dejado de fumar, tienden al sedentarismo, no consumen tantas verduras y frutas". De todas maneras, explica, el cáncer de mama sigue siendo el de mayor incidencia, como en el primer mundo, y está relacionado a la obesidad, el tabaquismo, la menor cantidad de hijos y de períodos de lactancia. El crecimiento de estos tres tipos de cáncer también se relacionan con su mayor diagnóstico porque ahora hay screening, que detecta más la enfermedad.



Consejos de los dos: dejar ya el cigarrillo, no abusar del alcohol, comer muchas frutas y verduras, realizar actividad física y someterse a controles, sobre todo las mujeres al de mamas y mujeres y varones después de los 45 años no huir de las colonoscopías. En el cáncer las cuestiones genéticas y hereditarias son grandes. Ya existen los test genéticos que pueden ayudar con los diagnósticos tempranos.



Fuente: clarin