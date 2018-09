Los tres signos del zodiaco que marcan para siempre la vida de sus ex

A las personas nacidas bajo este signo les encanta servir a los demás. Es un acto que disfrutan y los hace sentir de maravilla. Los sagitarianos son personas humildes, dulces, capaces de meterse en el bolsillo hasta a las personas de carácter más duro. Sus acciones tan auténticas los convierten en personas muy queridas, capaces de quedarse en la mente de muchos y en el corazón de miles.









Libra

El misterio que caracteriza a estas personas atrae a su sexo opuesto. Demuestran su amor a su manera, atributo que conquista corazones. A los arianos les encantan los mimos con besos, abrazos, miradas, caricias... ¿A quién no se conquista así? Las aventuras también son su fuerte. Definitivamente muchas características para ser recordados por su ex.Los Libras siempre apuestan a relaciones sólidas y llenas de amor, razón por la que se esmeran en atender a su pareja con detalles, no solo materiales sino de trato esmerado y siempre considerando la opinión del otro. A los libranos les encanta mimar y no pelear, por lo que evitan las discusiones al máximo. Son personas a quienes les encanta escuchar al otro, ayudar y colaborar con sabiduría para el bienestar de la relación. Razones válidas para ser inolvidables...